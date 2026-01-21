Прощание с учителем Светланой Сейфи пройдет в Нижнем Новгороде 22 января Общество

Фото: МБОУ "Школа № 66"

Прощание с заслуженным учителем РФ Светланой Талгатовной Сейфи пройдет в Нижнем Новгороде 22 января, сообщили ее коллеги.

Известный нижегородский учитель скончалась на 88-м году жизни. Печальную новость сообщили в школе №66, где педагог проработала более шести десятилетий.

Прощание состоится в ДК имени Орджоникидзе (улица Чаадаева, 17) с 11:00 до 12:30 22 января.