Фото:
Прощание с анестезиологом НОДКБ Дмитрием Тимофеевым пройдет 17 января, сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в телеграм-канале "Бокал прессека".
Известный детский врач-анестезиолог-реаниматолог ушел на 63-м году жизни 15 января. Долгие годы он работал в детской областной больнице, а с 2022 года занимал пост заведующего отделением реанимации. Также с 2022 года являлся главным внештатным детским анестезиологом области.
Как подчеркнули в региональном минздраве, у Дмитрия Анатольевича были стальные нервы и безграничное милосердие.
"Его руки возвращали к жизни самых тяжелых маленьких пациентов, его спокойствие и уверенность вселяли силы в отчаявшихся родителей, а профессиональное мастерство вызывало глубочайшее уважение коллег", - отметили в профильном министерстве.
Тимофеев боролся за каждую детскую жизнь до последней секунды. Своим будущим ему обязаны сотни юных нижегородцев.
Гражданская панихида пройдет 17 января с 10:00 до 12:00 в корпусе "Б" Нижегородской областной детской больницы.
Напомним, в конце прошлого года в Нижнем Новгороде скончался заслуженный врач РФ Валерий Хоменюк.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+