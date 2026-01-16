Прощание с анестезиологом НОДКБ Дмитрием Тимофеевым пройдет 17 января Общество

Фото: сайт НОДКБ

Прощание с анестезиологом НОДКБ Дмитрием Тимофеевым пройдет 17 января, сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в телеграм-канале "Бокал прессека".

Известный детский врач-анестезиолог-реаниматолог ушел на 63-м году жизни 15 января. Долгие годы он работал в детской областной больнице, а с 2022 года занимал пост заведующего отделением реанимации. Также с 2022 года являлся главным внештатным детским анестезиологом области.

Как подчеркнули в региональном минздраве, у Дмитрия Анатольевича были стальные нервы и безграничное милосердие.

"Его руки возвращали к жизни самых тяжелых маленьких пациентов, его спокойствие и уверенность вселяли силы в отчаявшихся родителей, а профессиональное мастерство вызывало глубочайшее уважение коллег", - отметили в профильном министерстве.

Тимофеев боролся за каждую детскую жизнь до последней секунды. Своим будущим ему обязаны сотни юных нижегородцев.

Гражданская панихида пройдет 17 января с 10:00 до 12:00 в корпусе "Б" Нижегородской областной детской больницы.

