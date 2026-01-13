Видеокамеры и знаки "Въезд запрещен" установят на Покровке в Нижнем Новгороде

Фото:
На пешеходной улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде с 3 февраля 2026 года появятся дорожные знаки "Въезд запрещен". Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
Запрет коснется участков, ведущих со стороны площади Минина и Пожарского, а также улиц Малой Покровской, Грузинской и Октябрьской.
"Вопрос о необходимости привлекать к ответственности водителей, выезжающих на пешеходную улицу, неоднократно поднимался нижегородцами на разных общественных площадках", - отметили в департаменте.
Установка знаков необходима для предотвращения несанкционированного въезда автомобилей в часы, когда движение запрещено. Нарушения будут фиксироваться с помощью камер автоматической фото- и видеофиксации, которые также планируют установить дополнительно.
Ограничение будет действовать ежедневно с 9:00 до 6:00. В остальное время — с 6:00 до 9:00 — проезд будет разрешен для транспорта, осуществляющего погрузочно-разгрузочные работы у торговых точек.
По мнению специалистов, новые правила помогут снизить количество аварийных ситуаций и конфликтов между пешеходами и водителями на одной из самых оживленных улиц города.
Ранее сообщалось, что на участке Покровки от площади Горького до Малой Покровской улицы с 20 января 2026 года вводятся ограничения на остановку и стоянку автомобилей, а на площади Горького возле дома №2 они начали действовать с 6 января.
Добавим, что в Нижнем Новгороде появится еще одна пешеходная зона на Малой Покровской. Она протянется от Большой Покровской до улицы Архитектора Харитонова.
