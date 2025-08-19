Переезд на Московском шоссе отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Фото:
Железнодорожный переезд на Московском шоссе в Нижнем Новгороде отремонтирован после вмешательства транспортной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Ранее его техническое состояние вызывало серьёзные опасения у надзорных органов.
Проверка, проведённая Нижегородской транспортной прокуратурой, выявила нарушения в содержании переезда, расположенного вблизи дома № 179. Повреждённое автодорожное покрытие и перепады высот резинокордового настила создавали угрозу для движения автомобилей и поездов, повышая риск аварий.
По результатам проверки прокурор обратился в суд. Московский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск и обязал собственника участка железнодорожного пути устранить нарушения.
В результате предпринятых мер переезд был отремонтирован. Сейчас дорожное покрытие и пешеходный переход приведены в нормативное состояние, что обеспечило безопасность всех участников движения.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии количество нарушений ПДД на переездах Горьковской магистрали снизилось на 9%.
