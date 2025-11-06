Почти 100 камер установили в пешеходных переходах Советского района

Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
06 ноября 2025 11:58 Общество
Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Советском районе Нижнего Новгорода завершена установка почти 100 новых камер видеонаблюдения на наиболее оживлённых пешеходных переходах. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По его словам, камеры появились в подземных переходах у Дворца спорта, на площади Лядова (как со стороны улицы Белинского, так и со стороны улицы Тимирязева), а также в надземном переходе на проспекте Гагарина. Всё оборудование уже подключено и функционирует. Изображение с камер транслируется в цвете на мониторы.

"Очень хочется, чтобы эта информация особенно дошла до тех, кто позволяет себе размалёвывать стены переходов, разбивать лампочки, бить плитку, выбрасывать под ноги мусор. Все эти повреждения можно исправить, а вот ваше наплевательское отношение к городу и людям уже вряд ли. В случае нарушения закона камеры станут хорошим помощником для правоохранителей в применении заслуженного наказания", — пригрозил мэр.

Ранее сообщалось, что с начала года камеры зафиксировали почти 2 млн нарушений ПДД в Нижегородской области. 

