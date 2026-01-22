Нижегородские предприятия сообщили о высвобождении около 1000 работников Экономика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Нижегородские предприятия подали уведомления о предстоящем высвобождении около тысячи сотрудников. Это связано, в том числе, с оптимизацией управленческой структуры, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном правительстве.

Там подчеркнули, что само по себе высвобождение не означает немедленного увольнения. Речь о внутренней реструктуризации, в рамках которой сотрудники могут быть переведены на другие должности или профессии внутри организации. Как уточнили власти, практически все случаи высвобождения связаны с корректировкой организационно-штатной структуры.

Служба занятости не зафиксировала обращений о массовых увольнениях со стороны самих работников.

Для тех, кто находится под риском высвобождения, в региональном банке вакансий доступно свыше 25 тысяч мест. Превентивная работа с работниками, которые оказались под риском увольнения, включает помощь в трудоустройстве и соцадаптации на рынке труда, в т.ч. индивидуальный подбор подходящих вакансий из областного банка данных как в приволжской столице, так и в других муниципалитетах (если человек готов рассмотреть переезд).

Добавим, что, по последним данным, уровень безработицы в Нижегородской области остается крайне низким — всего 0,01%.