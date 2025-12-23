Более 6 тысяч нижегородцев прошли обучение по нацпроекту "Кадры" в 2025 году Экономика

Фото: Максим Герасимов

Более 6 тысяч нижегородцев прошли обучение в рамках нацпроекта «Кадры» в 2025 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на итоговом заседании правительства Нижегородской области, которое прошло 22 декабря 2025 года.

На реализацию нацпроекта в Нижегородской области в бюджете региона предусмотрено 101,3 млн рублей. Так, по проекту «Образование для рынка труда» прошли обучение более 6 тысяч нижегородцев, большая часть из них – в сфере обрабатывающих производств и ИТ (2,5 тысячи и 2 тысячи человек соответственно).

«Программа по переобучению в рамках нацпроекта «Кадры» показала себя очень эффективной. Число ее выпускников сопоставимо с ежегодными показателями выпуска в вузах по профильным направлениям. Наша ключевая задача – системное обеспечение отраслей экономики региона трудовыми ресурсами», - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Для профессионального переобучения и повышения квалификации было доступно более 190 образовательных программ. Наибольшим спросом пользовались такие направления, как «Нейросети и искусственный интеллект», «Токарь», «Фрезеровщик», «Швея», «Младший воспитатель», «Помощник по уходу» и «Водитель погрузчика».

Нижегородское правительство ожидает, что трудоустройство граждан, переобученных на востребованные профессии региона, обеспечит экономический эффект в год более чем на 422 млн рублей за счет роста поступлений НДФЛ.

Подать заявку на бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Кадры» можно на портале «Работа России». Мера государственной поддержки предоставляется мамам в декрете, молодежи в возрасте до 35 лет, безработным, предпенсионерам и пенсионерам, людям с инвалидностью, участникам СВО и членам их семей и другим категориям граждан.

В свою очередь, в рамках федерального проекта «Человек труда» средства направлены на организацию и проведение федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучшая швея». Конкурс состоялся 11-12 сентября 2025 года.

«Цель конкурса – популяризация рабочих профессий и поддержка лучших специалистов, чьи руки и ум создают реальные ценности. Лучшей швеей России в этом году признана нижегородка Надежда Степанова. В следующем году конкурс в данной номинации также пройдет в Нижнем Новгороде», - добавил Егор Поляков.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда».