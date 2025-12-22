Три нижегородских предприятия перешли в режим простоя

Три предприятия в Нижегородской области перешли в режим простоя. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.
Кроме того, сотрудники восьми организаций переведены на сокращённый рабочий день. Как уточнили в ведомстве, причиной таких мер стало снижение объёмов производства и продаж.
В УТЗН уточнили, что до конца 2025 года кадровые сокращения планируются ещё на девяти предприятиях региона. Основными причинами таких мер названы оптимизация численности персонала и падение производственной активности.
При этом задолженности по заработной плате на предприятиях, перешедших в режим простоя или неполной занятости, не зафиксировано.
Для сотрудников, находящихся под риском высвобождения, уже подобраны свободные вакансии. В региональном банке занятости на сегодняшний день доступно около 26,8 тысячи рабочих мест.
"Ситуация остаётся под контролем. Массовых увольнений не ожидается, а всем попавшим под сокращение будет оказана помощь в поиске новой работы", - добавили в управлении по труду и занятости населения региона.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отмечен самый низкий уровень официальной безработицы среди всех российских регионов.
