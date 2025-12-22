Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Экономика

Три нижегородских предприятия перешли в режим простоя

22 декабря 2025 10:06 Экономика
Три нижегородских предприятия перешли в режим простоя

Три предприятия в Нижегородской области перешли в режим простоя. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

Кроме того, сотрудники восьми организаций переведены на сокращённый рабочий день. Как уточнили в ведомстве, причиной таких мер стало снижение объёмов производства и продаж.

В УТЗН уточнили, что до конца 2025 года кадровые сокращения планируются ещё на девяти предприятиях региона. Основными причинами таких мер названы оптимизация численности персонала и падение производственной активности.

При этом задолженности по заработной плате на предприятиях, перешедших в режим простоя или неполной занятости, не зафиксировано.

Для сотрудников, находящихся под риском высвобождения, уже подобраны свободные вакансии. В региональном банке занятости на сегодняшний день доступно около 26,8 тысячи рабочих мест.

"Ситуация остаётся под контролем. Массовых увольнений не ожидается, а всем попавшим под сокращение будет оказана помощь в поиске новой работы", - добавили в управлении по труду и занятости населения региона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отмечен самый низкий уровень официальной безработицы среди всех российских регионов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

