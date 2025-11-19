Самая низкая безработица в стране зафиксирована в Нижегородской области Экономика

Нижегородская область возглавила рейтинг российских регионов с самым низким уровнем официальной безработицы. Как рассказал губернатор Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 19 ноября, по данным на 12 ноября, в местных центрах занятости зарегистрировано всего 150 человек. Это исторический минимум — всего 0,01% от трудоспособного населения.

Для сравнения: ещё в январе 2020 года этот показатель составлял 0,4%, а в сентябре того же года — 3,6%. За несколько лет региону удалось добиться впечатляющего снижения.

Однако в регионе остается серьёзная проблема — острый дефицит кадров. Как отметил губернатор, количество вакансий растёт гораздо быстрее, чем число тех, кто ищет работу.

"За два года вакансий стало в два раза больше, предложение выросло всего на 28%, и на данный момент уровень зарегистрированной безработицы находится на историческом минимуме за последние годы", — подчеркнул глава региона.

Одной из причин такого дисбаланса стала демографическая ситуация. Губернатор призвал руководителей компаний подумать о дополнительных выплатах для сотрудников, у которых появляются дети.

Напомним, в регионе уже действуют специальная демографическая программа "Основа". Она включает широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки для достижения целей национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". С 1 июля нижегородцам доступны "родительская зарплата" и сертификат "Подарок новорожденному".

Ранее сообщалось, что розничная торговля и и медицина продолжают испытывать острый дефицит кадров.