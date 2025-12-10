Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Нижегородцам рассказали, как справиться с хандрой в бесснежный декабрь

Нижегородцам рассказали, как справиться с хандрой в бесснежный декабрь

Фото: сгенерировано нейросетью

Теплая и серая погода в декабре может вызывать у нижегородцев апатию, усталость и снижение настроения. Причины такого состояния и способы его преодоления объяснила кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии Мининского университета Елена Маннова.

По словам специалиста, отсутствие зимнего пейзажа в декабре влияет на выработку мелатонина и серотонина, отвечающих за сон и хорошее настроение. Короткий световой день и серый пейзаж не дают организму нужных сигналов, что усиливает ощущение усталости и эмоционального спада.

Чтобы справиться с этим состоянием, психолог советует не ждать перемен от природы, а создать атмосферу зимы самостоятельно. Один из способов — добавить в повседневность больше света. Теплое освещение, свечи и гирлянды помогут компенсировать нехватку солнечного света.

Также необходимо создать дома уютную обстановку: горячие напитки, мягкий плед, вязаные вещи — всё это даёт телу сигналы безопасности и комфорта. А новогоднее оформление, запах мандаринов и елка помогут поднять настроение.

Психолог рекомендует не бороться с пониженной активностью, а воспринимать это как нормальную реакцию организма в зимний период. Отдых, просмотр фильмов, чтение — допустимые способы расслабления восстановления.

Также Маннова советует сосредоточиться на внутренних ощущениях. Музыка, приятные запахи, телесные практики, дневник благодарности улучшают общее самочувствие.

Это время можно использовать для спокойного подведения итогов года. Важно задать себе простые вопросы без давления: что было значимым, от чего стоит отказаться, что может порадовать в ближайшие дни. Такой подход позволяет мягко завершить год и подготовиться к новому этапу.

Помочь с созданием новогоднего настроения помогут праздничные мероприятия (0+), которые организуются в Нижнем Новгороде. Кроме того, с 1 декабря в городе стартовал сезон катания на коньках. Нижегородцам доступны около 100 катков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
зима психология
