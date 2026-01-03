Нижегородцам рассказали, как новый закон о самозапрете поможет лудоманам Общество

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2025 года подписал закон, позволяющий гражданам добровольно ограничить доступ к азартным играм. Документ, разработанный депутатами от всех ведущих фракций Госдумы, направлен на борьбу с игровой зависимостью, которая разрушает жизни тысяч людей.

Как работает механизм самозапрета

Согласно закону, любой россиянин может внести себя в специальный список лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Для этого нужно подать заявление через портал "Госуслуги" в публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр".

Существует ряд условий: досрочный отзыв заявления невозможен; минимальный срок действия запрета — 12 месяцев; необходимо указать банковские реквизиты для возврата средств по ставкам на ещё не состоявшиеся события.

После включения в реестр все легальные букмекеры и тотализаторы обязаны блокировать любые попытки сделать ставку от имени этого человека. Исключение из списка происходит автоматически после завершения установленного срока.

Что происходит с лудоманией в России

Ситуация с игровой зависимостью вызывает серьёзные опасения. По данным Минфина РФ за 2025 год, в букмекерских сервисах зарегистрировано около 15 млн россиян, и почти половина из них регулярно теряет деньги. Эксперты считают, что реальное число зависимых может быть ещё выше.

"С каждым годом лудоманов становится больше. Игры становятся всё доступнее, они рассчитаны на самые широкие слои населения. Не надо думать, что тут нет девушек, детей и стариков. Они есть", — рассказал основатель чата для лудоманов Сергей Перевозчиков в эфире шоу "По фактам".

К концу года выяснилось, что доходы от игорной индустрии, включая ставки на спорт, превзошли годовой бюджет Москвы. С учётом теневого сектора сумма достигла порядка пяти триллионов рублей.

Потери игроков — это не только деньги. Часто игровая зависимость ведет к личной трагедии: разводам, увольнениям, испорченной кредитной истории, а в самых тяжёлых случаях - к самоубийствам.

Насколько эффективен самозапрет

Психолог Григорий Мисютин в беседе с 360.ru объяснил, что в основе зависимости лежат не только стремления к лёгким деньгам, но и глубинные психологические установки. Среди них - вера в удачу и иллюзия контроля над результатом.

По его словам, платформы азартных игр используют "вариативный тип подкрепления", при котором мозг получает удовольствие от неожиданного выигрыша. Именно это делает зависимость особенно сильной.

Азартные игры создают иллюзию решения проблем, помогая скрыть внутреннюю тревогу, пустоту или боль, но в реальности лишь усугубляют состояние, подчеркнул специалист.

Мисютин охарактеризовал закон о самозапрете как важный, но не исчерпывающий шаг. Он считает, что это хороший барьер, который позволяет затормозить путь к ставке, давая шанс обострённому желанию ослабнуть. Однако для настоящего восстановления этого недостаточно.

"Это лишь часть мозаики. Остальные части — в понимании причин, которые толкают человека к игре. Нужна внутренняя работа, возможно, с помощью специалистов. Надо найти источник тревоги, пустоты или боли и попытаться устранить его", — отметил психолог.