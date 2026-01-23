Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Около 2000 детских товаров выдали семьям в нижегородских пунктах проката

23 января 2026 17:42 Общество
Около 2000 детских товаров выдали семьям в нижегородских пунктах проката

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

Почти 2 000 товаров для новорожденных получили семьи в пунктах проката, действующих в Нижегородской области. Проект реализуется с 2025 года в рамках нацпроекта "Семья".

Сегодня в регионе работает 21 пункт проката в 13 муниципалитетах. Для их оснащения было закуплено около 4,3 тысячи единиц детских товаров: кроватки, коляски, автолюльки, пеленальные столики, стульчики для кормления и другие необходимые предметы.

По данным регионального министерства соцполитики, наибольшим спросом пользуются автолюльки и автокресла. Также популярны прогулочные коляски, электрокачели, манежи и мебель для малышей.

С начала запуска инициативы услугой воспользовались порядка 1 200 семей. Более половины договоров заключены с многодетными родителями. Значительную часть пользователей составляют молодые семьи.

Получить товары в аренду могут граждане России, проживающие в Нижегородской области и воспитывающие детей до двух лет, если они входят в одну из льготных категорий: многодетные, студенческие и молодые семьи, одинокие матери, семьи с детьми-инвалидами, низким доходом или участниками СВО. Для оформления необходимы подтверждающие документы.

Жители населенных пунктов, где пункты проката пока не работают, могут обратиться в ближайшие из действующих. Сроки аренды зависят от типа и назначения товаров.

Ранее сообщалось, что 400 беременных студенток получили по 100 000 рублей в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

