Около 2000 детских товаров выдали семьям в нижегородских пунктах проката Общество

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

Почти 2 000 товаров для новорожденных получили семьи в пунктах проката, действующих в Нижегородской области. Проект реализуется с 2025 года в рамках нацпроекта "Семья".

Сегодня в регионе работает 21 пункт проката в 13 муниципалитетах. Для их оснащения было закуплено около 4,3 тысячи единиц детских товаров: кроватки, коляски, автолюльки, пеленальные столики, стульчики для кормления и другие необходимые предметы.

По данным регионального министерства соцполитики, наибольшим спросом пользуются автолюльки и автокресла. Также популярны прогулочные коляски, электрокачели, манежи и мебель для малышей.

С начала запуска инициативы услугой воспользовались порядка 1 200 семей. Более половины договоров заключены с многодетными родителями. Значительную часть пользователей составляют молодые семьи.

Получить товары в аренду могут граждане России, проживающие в Нижегородской области и воспитывающие детей до двух лет, если они входят в одну из льготных категорий: многодетные, студенческие и молодые семьи, одинокие матери, семьи с детьми-инвалидами, низким доходом или участниками СВО. Для оформления необходимы подтверждающие документы.

Жители населенных пунктов, где пункты проката пока не работают, могут обратиться в ближайшие из действующих. Сроки аренды зависят от типа и назначения товаров.

