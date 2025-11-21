Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородские предприятия поддерживают семьи с детьми

21 ноября 2025 17:39 Общество
Фото: АНО "Институт демографического развития"

Нижегородские предприятия разделяют демографическую политику региона и начинают внедрять собственные меры поддержки семей. В их числе – выплаты сотрудникам с определенным стажем непрерывной работы по трудовому договору при рождении ребенка.

Как напомнили в Институте демографического развития, период с 2025-го по 2030 годы объявлен в регионе Пятилетием семьи. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о выделении беспрецедентного объема финансовой поддержки для семей, в которых появляются дети.

Так, семьям, в которых в период с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2028 г. родятся дети, доступны выплаты Родительского основного дохода (регионального семейного капитала) «Основа». С учетом средств федерального маткапитала (за первого или второго ребенка) каждая семья с новорожденным получает сумму не менее 1 млн рублей. Выплаты предоставляются всем семьям, вне зависимости от размеров дохода супругов и очередности рождения детей. Кроме того, семьям доступен «Подарок новорожденному» в виде сертификата номиналом 20 тысяч рублей - с его помощью можно приобрести полезные детские товары от нижегородских производителей на специальной «витрине» популярного маркетплейса.

В мае 2025 года Глеб Никитин призвал нижегородских работодателей вносить собственный вклад в общее дело по стабилизации демографической ситуации. Это положение будет закреплено в региональном законе «О развитии ответственного ведения бизнеса».

19 ноября в ходе ежегодной встречи с предпринимательским сообществом губернатор еще раз обратился к представителям бизнеса.

«Усилия, направленные на демографию, в том числе финансовые, должны быть в абсолютном приоритете. Однако даже беспрецедентные меры поддержки демографии, которые мы запустили в этом году, смогут изменить тренды только спустя многие годы. Для сохранения нашего самого ценного ресурса – человеческого капитала – недостаточно одних усилий власти. Необходимо изменить отношение к демографическому вопросу на всех уровнях, в том числе на предприятиях. Многие знают, что именно под «знаменем» развития демографии в этом году у нас проходил форум «СОзнание». Наибольшее внимание на форуме мы уделили опыту компаний, которые уже задействованы в этой повестке. Если семья при рождении ребенка получает финансовую поддержку не только от государства, но еще и от своего работодателя, это реально меняет дело, дает семье возможность чувствовать себя уверенно, решать жизненные вопросы. Хотелось бы призвать руководителей бизнеса, у которых есть стабильность и соответствующие финансовые возможности, об этом задуматься», – сказал глава региона.

В качестве положительного примера такой работы в Институте демографического развития привели опыт одной из коммерческих организаций, руководителем которой является депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Ананьин. Размер помощи, на которую могут рассчитывать работники при рождении в семье ребенка, варьируется: сотрудникам с непрерывным стажем работы в компании не менее 3-х лет полагается выплата в размере 1 млн рублей, а тем, кто проработал не менее 2-х лет, – 500 тыс. рублей. Работники предприятия смогут получать выплаты  после 1 января 2026 г.

«Это большое счастье – иметь возможность помогать своему государству, быть в единомыслии с ним и поддерживать окружающих меня людей», – сказал Антон Ананьин.

В Институте демографического развития отметили, что именно с 1 января 2026 г. в России повышается необлагаемый взносами и НДФЛ порог материальной помощи семьям с детьми. Речь идет о поддержке, которую работодатели оказывают работникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления опеки над ним. Соответствующие изменения будут зафиксированы в Федеральном законе от 23.07.2025 № 227-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

«Семьи должны чувствовать поддержку сразу с двух сторон: от региона – через нижегородский проект жизни «ОСНОВА» и от работодателей, которые введут свои выплаты. Благодаря изменениям в налоговом законодательстве бизнес сможет помогать сотрудникам и при этом оптимизировать расходы. По сути, сложилась умная система, где выигрывают все: и семьи, и предприятия, и регион в целом. Именно так формируется прочная основа для демографической устойчивости», – пояснил директор Института демографического развития Евгений Журавлев.

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья».

Архив
