Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 18:57Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов
22 декабря 2025 18:48Никитин исполнит новогодние желания детей нижегородского участника СВО
22 декабря 2025 18:41Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход
22 декабря 2025 18:33Итоги реализации нацпроекта "БАС" в 2025 году подвели в Нижегородской области
22 декабря 2025 18:28Самый длинный участок, отремонтированный по нацпроекту, находится под Арзамасом
22 декабря 2025 18:24Никитин поручил ускорить реконструкцию трамвайных путей в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 18:03На каждого нижегородца будет приходиться по 32 кв. метра жилья
22 декабря 2025 17:46Более 745 км дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту
22 декабря 2025 17:31Нижегородцев предупредили о росте смертности в новогодние праздники
22 декабря 2025 17:21"Карта жителя" заменит нижегородцам справку о льготах на ярмарочном катке
Общество

Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход

22 декабря 2025 18:41 Общество
Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход

Фото: Александр Воложанин

С 1 июля 2025 года нижегородским семьям выдано свыше 6,5 тысячи свидетельств на получение "Родительского основного дохода". Еще 7,5 тысячи семей получили "Подарок новорожденному". О результатах реализации нацпроекта "Семья" на заседании регионального правительства 22 декабря доложил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

По его словам, в этом году на выполнение нацпроекта по линии министерства соцполитики Нижегородской области направили более 1,6 млрд рублей. Почти 55% этого объема средств было предусмотрено на поддержку многодетных семей.

Андрей Гнеушев отдельно отметил меры поддержки, введенные в регионе по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для детей, родившихся с 1 июля текущего года. В рамках проекта "ОСНОВА – нижегородский проект жизни" появились новые региональные инструменты помощи — "Родительский основной доход" и "Подарок новорожденному". Оформить их можно онлайн — через федеральный и региональный порталы госуслуг.

"Подарок новорожденному" предоставляется в виде электронного сертификата номиналом 20 тысяч рублей, который можно использовать для покупки детских товаров. Как пояснил Андрей Гнеушев, такая инициатива поддерживает семьи с детьми и одновременно способствует развитию нижегородских производителей: на маркетплейсе доступно около 400 позиций от 15 компаний, и ассортимент продолжает пополняться.

Также замгубернатора рассказал о реализации в регионе "демографического меню" в рамках нацпроекта "Семья". Оно включает работу сервиса "Социальная няня" и пунктов проката товаров для новорожденных, выплаты беременным студенткам и многодетным семьям, а также заключение социальных контрактов в рамках программы снижения бедности. По ряду показателей план на 2025 год уже выполнен с превышением.

Андрей Гнеушев подчеркнул, что создание условий для рождения и воспитания детей в Нижегородской области остается одним из ключевых приоритетов в работе исполнительной власти и учитывается при разработке любых мер поддержки.

Напомним, национальный проект "Семья" стартовал в России с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Новый нацпроект стал преемником ранее действовавших нацпроектов "Демография" и "Культура" и предусматривает мероприятия, направленные на комплексное развитие семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, а также обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что нижегородкам с пятью и более детьми увеличат пенсии в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты демография Семья
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 12:13Более 3500 нижегородских отцов оформили отпуск по уходу за ребенком
31 июля 2025 11:3630 млрд рублей направили на поддержку семей с детьми в Нижегородской области
28 июля 2025 12:16Штаб по демографической политике создан в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных