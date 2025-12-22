Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход Общество

С 1 июля 2025 года нижегородским семьям выдано свыше 6,5 тысячи свидетельств на получение "Родительского основного дохода". Еще 7,5 тысячи семей получили "Подарок новорожденному". О результатах реализации нацпроекта "Семья" на заседании регионального правительства 22 декабря доложил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

По его словам, в этом году на выполнение нацпроекта по линии министерства соцполитики Нижегородской области направили более 1,6 млрд рублей. Почти 55% этого объема средств было предусмотрено на поддержку многодетных семей.

Андрей Гнеушев отдельно отметил меры поддержки, введенные в регионе по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для детей, родившихся с 1 июля текущего года. В рамках проекта "ОСНОВА – нижегородский проект жизни" появились новые региональные инструменты помощи — "Родительский основной доход" и "Подарок новорожденному". Оформить их можно онлайн — через федеральный и региональный порталы госуслуг.

"Подарок новорожденному" предоставляется в виде электронного сертификата номиналом 20 тысяч рублей, который можно использовать для покупки детских товаров. Как пояснил Андрей Гнеушев, такая инициатива поддерживает семьи с детьми и одновременно способствует развитию нижегородских производителей: на маркетплейсе доступно около 400 позиций от 15 компаний, и ассортимент продолжает пополняться.

Также замгубернатора рассказал о реализации в регионе "демографического меню" в рамках нацпроекта "Семья". Оно включает работу сервиса "Социальная няня" и пунктов проката товаров для новорожденных, выплаты беременным студенткам и многодетным семьям, а также заключение социальных контрактов в рамках программы снижения бедности. По ряду показателей план на 2025 год уже выполнен с превышением.

Андрей Гнеушев подчеркнул, что создание условий для рождения и воспитания детей в Нижегородской области остается одним из ключевых приоритетов в работе исполнительной власти и учитывается при разработке любых мер поддержки.

Напомним, национальный проект "Семья" стартовал в России с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Новый нацпроект стал преемником ранее действовавших нацпроектов "Демография" и "Культура" и предусматривает мероприятия, направленные на комплексное развитие семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, а также обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.

