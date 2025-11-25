Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 16:1330-летие регионального отделения "Союза пенсионеров России" отметили в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 16:05Почему из Нижнего Новгорода нет рейсов в Таиланд: ответ Никитина
25 ноября 2025 15:57Озвучены три проблемы, мешающие губернатору Глебу Никитину спать
25 ноября 2025 15:55Интернет ускорили в поселке Дубравный перед стартом лыжного сезона
25 ноября 2025 15:40Нижегородцев избавят от вони летом 2026 года
25 ноября 2025 15:29Нижегородская область направила 17 млрд рублей на помощь бойцам СВО
25 ноября 2025 15:22Новую школу в Лыскове начнут строить в 2026 году
25 ноября 2025 15:18Никитин поручил рационально использовать песко-соляную смесь в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 15:10Новые пункты проката детских товаров откроют в Нижегородской области в 2025 году
25 ноября 2025 14:56Станции метро "Сенная" и "Площадь Свободы" достроят к середине 2027 года
Общество

Новые пункты проката детских товаров откроют в Нижегородской области в 2025 году

25 ноября 2025 15:10 Общество
Новые пункты проката детских товаров откроют в Нижегородской области в 2025 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 25 ноября рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые уже действуют в регионе.

Мать двоих детей из Кстова Мария Х. спросила у главы региона, планируется ли открытие в Кстовском районе пункта проката детского инвентаря.

Как отметил губернатор, всего таких пунктов в регионе открыто три. До конца года появятся еще шесть, в том числе, в Кстовском районе.

"В рамках "демографического меню" у нас все виды поддержки. Прокат детского инвентаря доступен, уже около 300 человек воспользовались. Также у нас есть услуги социальной няни, полностью ликвидирована очередь на ЭКО, обеспечивается финансирование необходимых обследований, организованы мероприятия по психологическому консультированию. Открыты целый ряд новых консультаций с усилением их оборудованием", - сообщил Никитин.

По его словам, среди всех мер поддержки выделяется родительский основной доход.

"Такое есть только у нас. Это выплаты на ребенка, вне зависимости от критериев нуждаемости, такого нет нигде", - подчеркнул глава региона.

Напомним, развитие системы поддержки семей с детьми входит в задачи нового национального проекта "Семья", стартовавшего в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Дети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных