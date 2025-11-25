Новые пункты проката детских товаров откроют в Нижегородской области в 2025 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 25 ноября рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые уже действуют в регионе.
Мать двоих детей из Кстова Мария Х. спросила у главы региона, планируется ли открытие в Кстовском районе пункта проката детского инвентаря.
Как отметил губернатор, всего таких пунктов в регионе открыто три. До конца года появятся еще шесть, в том числе, в Кстовском районе.
"В рамках "демографического меню" у нас все виды поддержки. Прокат детского инвентаря доступен, уже около 300 человек воспользовались. Также у нас есть услуги социальной няни, полностью ликвидирована очередь на ЭКО, обеспечивается финансирование необходимых обследований, организованы мероприятия по психологическому консультированию. Открыты целый ряд новых консультаций с усилением их оборудованием", - сообщил Никитин.
По его словам, среди всех мер поддержки выделяется родительский основной доход.
"Такое есть только у нас. Это выплаты на ребенка, вне зависимости от критериев нуждаемости, такого нет нигде", - подчеркнул глава региона.
Напомним, развитие системы поддержки семей с детьми входит в задачи нового национального проекта "Семья", стартовавшего в 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.
