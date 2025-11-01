Вылов рыбы в Нижегородской области увеличился на 51 тонну Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области за три квартала 2025 года объем вылова рыбы вырос на 51 тонну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в минлесхозе региона.

По данным ведомства, общий объем добычи за девять месяцев составил 328,16 тонны. Годом ранее этот показатель достигал 277 тонн.

Наибольший рост улова зафиксирован на Чебоксарском водохранилище, где добыто 185,42 тонны рыбы против 127,53 тонны в 2024 году.

На Горьковском водохранилище также отмечено увеличение объемов — с 63,15 до 73,51 тонны.

В то же время на реке Ока наблюдается снижение показателей: в 2025 году здесь выловлено 69,23 тонны рыбы, тогда как годом ранее объем составлял 86,41 тонны.

