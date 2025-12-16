Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Нижегородцам запретили ловить налима до 31 января

16 декабря 2025 19:09 Общество
Нижегородцам запретили ловить налима до 31 января

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Ловля налима запрещен в Нижегородской области с 15 декабря 2025 года по 31 января 2026 года, сообщили в региональном минлесхозе. 

Мера вводится ежегодно в период зимнего нереста этой рыбы — единственного представителя семейства тресковых в пресных водах области.

Как пояснили в ведомстве, налим — холодолюбивый вид, проявляющий наибольшую активность при низких температурах. Нерест у него происходит исключительно зимой, а самки способны откладывать икру лишь раз в два-три года. Это существенно замедляет восстановление численности вида.

"Такие особенности биологии налима делают особенно важными меры по его охране. Он представляет не только экологическую, но и промысловую ценность", — подчеркнули в министерстве.

В период действия ограничений сотрудники рыбоохраны Московско-Окского территориального управления Росрыболовства усиливают контроль за соблюдением правил. Инспекторы регулярно патрулируют места зимовки и нереста налима, проводят рейды и разъяснительную работу с рыбаками.

Нарушение запрета грозит серьёзными последствиями. Согласно постановлению правительства РФ от 3 ноября 2018 года №1321, ущерб за незаконный вылов одного экземпляра налима оценивается в 500 рублей — вне зависимости от его размера и веса.

Кроме того, за несоблюдение Правил рыболовства предусмотрены штрафы от 2 000 до 5 000 рублей. В отдельных случаях нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что запрет на рыболовство в зимовальных ямах на территории Нижегородской области будет действовать до 30 апреля 2026 года.

