Зимнюю рыбалку запретили на Суре и ее притоках в Нижегородской области

Зимнюю рыбалку запретили на Суре и ее притоках в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

На территории Нижегородской области с 20 декабря вводится запрет на любительскую рыбалку на реке Суре и ее притоках. Ограничения будут действовать до 15 марта 2026 года. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Как пояснили в ведомстве, мера направлена на сохранение водных биоресурсов в зимний период, когда рыба особенно уязвима. В это время снижается уровень кислорода в воде, сокращается кормовая база, а также происходят естественные сезонные изменения в состоянии рыбы. Именно поэтому было решено временно приостановить любительское рыболовство — вне зависимости от того, какими снастями или способами оно ведется.

Запрет охватывает всю акваторию Суры, а также участки в пределах 500 метров вверх и вниз по течению от устьев ее притоков — Огневки, Медяны, Урги и Пьяны. Подробности об ограничениях опубликованы на официальном сайте министерства.

В течение всего срока действия запрета рыбоохрана усилит контроль в местах возможного скопления рыбы. Сотрудники регионального отдела государственного контроля и надзора будут регулярно проводить рейды.

Тем, кто нарушит правила, грозит административный штраф от 2 000 до 5 000 рублей. В отдельных случаях может наступить и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что ловлю налима запретили в Нижегородской области до 31 января 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

