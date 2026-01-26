У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Более 70 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде в ближайшие дни

26 января 2026 13:00 Общество
Более 70 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде в ближайшие дни

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в ближайшие четыре дня может выпасть еще более 70 см снега, сообщил глава горадминистрации Юрий Шалабаев.

"Учитывая, что в этом месяце уже выпало 171% (!) от месячной нормы, этот январь точно застолбил себе место в топе самых снежных. По этому показателю мы значительно обошли Москву и Казань, которые тоже страдали от снежного циклона в новогодние праздники", — написал мэр в социальных сетях.

Горожан призвали не удивляться, если в утренние и вечерние часы пик на дорогах не будет слишком много снегоуборочной техники. При непрекращающемся снегопаде и большом количестве машин выпускать технику массово нельзя — это только усугубит ситуацию.

Зато в остальное время техника будет использоваться по максимуму, работа круглосуточная.

Также нижегородцев просят переставить машины во время уборки и по возможности отказаться от личного транспорта, чтобы не мешать работе дорожников.

Напомним, что после прошлых затяжных снегопадов с улиц города вывезли более 150 тонн снега. Синоптик предупреждала, что снегопады еще могут вернуться.

Ранее выяснилось, что последняя неделя января будет снежной и морозной.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

