Три новые награды учреждены в Нижегородской области

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 29 января депутаты единогласно утвердили несколько новых наград, направленных на поощрение достижений в культуре, охране труда и патриотическом воспитании.

Одной из новых наград стало звание "Заслуженный артист Нижегородской области". Присваиваться оно будет деятелям искусства, таким как актёры, режиссёры, композиторы, дирижёры, которые проработали в регионе не менее 15 лет, внесли значительный вклад в развитие культуры и создали признанные обществом произведения.

"Этим решением мы устраняем существовавший ранее правовой пробел и приводим региональную практику в соответствие с федеральными нормами. Теперь нижегородские артисты, любимые и узнаваемые публикой, получат заслуженное признание", — отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Ещё одной новой наградой станет знак отличия "За заслуги в охране труда". Инициатором выступило управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

"Это уникальное решение — аналогов подобной специализированной награды в сфере охраны труда в других регионах пока нет. Учреждение знака ясно сигнализирует бизнесу и работодателям, что охрана жизни и здоровья сотрудников является абсолютным приоритетом. Уверен, знак станет символом высокого профессионализма и ответственности", — подчеркнул заместитель губернатора Егор Поляков.

Кроме того, законодатели учредили медаль имени Матрёны Вольской, предназначенную для награждения за значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Инициатива исходила от Молодёжного парламента.

"Необходимо не только чтить память героев прошлого, но и поддерживать сегодняшних педагогов и общественных деятелей, воспитывающих поколение ответственных граждан", — сказал председатель комитета по госвласти Владимир Паков.

Медаль планируется вручать не более 60 раз в год. Кандидатуры будут номинироваться губернатором, депутатами, главами районов и общественными организациями. Решение о награждении окончательно принимает Законодательное собрание.

