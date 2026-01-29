Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Три новые награды учреждены в Нижегородской области

29 января 2026 15:00 Общество
Три новые награды учреждены в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 29 января депутаты единогласно утвердили несколько новых наград, направленных на поощрение достижений в культуре, охране труда и патриотическом воспитании.

Одной из новых наград стало звание "Заслуженный артист Нижегородской области". Присваиваться оно будет деятелям искусства, таким как актёры, режиссёры, композиторы, дирижёры, которые проработали в регионе не менее 15 лет, внесли значительный вклад в развитие культуры и создали признанные обществом произведения.

"Этим решением мы устраняем существовавший ранее правовой пробел и приводим региональную практику в соответствие с федеральными нормами. Теперь нижегородские артисты, любимые и узнаваемые публикой, получат заслуженное признание", — отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Ещё одной новой наградой станет знак отличия "За заслуги в охране труда". Инициатором выступило управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

"Это уникальное решение — аналогов подобной специализированной награды в сфере охраны труда в других регионах пока нет. Учреждение знака ясно сигнализирует бизнесу и работодателям, что охрана жизни и здоровья сотрудников является абсолютным приоритетом. Уверен, знак станет символом высокого профессионализма и ответственности", — подчеркнул заместитель губернатора Егор Поляков.

Кроме того, законодатели учредили медаль имени Матрёны Вольской, предназначенную для награждения за значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Инициатива исходила от Молодёжного парламента.

"Необходимо не только чтить память героев прошлого, но и поддерживать сегодняшних педагогов и общественных деятелей, воспитывающих поколение ответственных граждан", — сказал председатель комитета по госвласти Владимир Паков.

Медаль планируется вручать не более 60 раз в год. Кандидатуры будут номинироваться губернатором, депутатами, главами районов и общественными организациями. Решение о награждении окончательно принимает Законодательное собрание.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области утвердили семь новых почётных званий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Законодательное собрание Награды
