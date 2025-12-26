Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Экономика

Госнаграды вручили 22 нижегородцам и коллективу промпредприятия региона

26 декабря 2025 14:48 Экономика
Госнаграды вручили 22 нижегородцам и коллективу промпредприятия региона

Фото: Александр Воложанин

26 декабря заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев вручил государственные награды 22 жителям Нижегородской области и коллективу промышленного предприятия региона. Торжественная церемония прошла в музее-усадьбе Рукавишниковых.

 «Для меня большая честь вручать государственные награды людям, которые своим трудом прославляют нашу область и нашу страну в разных сферах. За каждой наградой – огромный труд, а порой целая профессиональная судьба. Есть достижения, которые можно назвать настоящим подвигом. Как, например, подвиг материнства. Именно на такие многодетные семьи мы должны равняться. Искренне поздравляю всех с заслуженными наградами! Благодарю за профессионализм, самоотдачу, преданность делу, верность нашему региону и стране», - сказал Андрей Гнеушев.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Наталье Тарабариной из Павловского округа. Вместе с супругом они воспитывают 14 детей.

Государственные награды вручались нижегородцам за заслуги в сфере промышленности, авиастроения, науки и образования, здравоохранения, культуры и искусства, журналистики, государственной и муниципальной службы, избирательной системы.

Мероприятие организовано министерством кадровой политики правительства региона.

Теги:
Андрей Гнеушев Награды Промышленность
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных