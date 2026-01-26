23 государственных и муниципальных служащих наградили в Нижегородской области Политика

Фото: Александр Воложанин

Почетного знака «За безупречную службу в Нижегородской области» удостоены 23 государственных гражданских и муниципальных служащих за особые заслуги в государственном управлении и достижение высоких результатов в профессиональной служебной деятельности. Торжественная церемония состоялась в музее-усадьбе Рукавишниковых 26 января 2026 года.

Награды вручали заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов.

«Почетный знак «За безупречную службу в Нижегородской области» - важная и относительно новая награда. Это возможность отметить тех специалистов, для которых работа в исполнительных органах и МСУ – это действительно служение в интересах нижегородцев. Каждый из награжденных давно трудится в этой сфере и уже не раз доказал своими делами и проектами, что заслуживает такую высокую награду. Поздравляю коллег! Уверен, что их главной профессиональной миссией всегда будет развитие Нижегородской области», - подчеркнул Егор Поляков.

«Почетный знак вручается специалистам, которые доказали свой профессионализм безупречной службой и реализованными проектами, внесли заметный вклад в развитие своих отраслей и территорий. Эта награда – признание особых заслуг. С момента учреждения награды в регионе ее были удостоены всего 10 человек. Это подчеркивает, что среди обладателей почетного знака не может быть случайных людей. Каждый из них доказал свою преданность нижегородской земле. Их высокий профессионализм, ответственность и преданность делу служат надежным залогом успеха всех начинаний, которые делают жизнь нижегородцев удобнее и комфортнее. Именно такие люди помогают решать проблемы граждан и создают условия для развития каждого населенного пункта нашей области», – отметил Дмитрий Краснов.

Мероприятие было организовано министерством кадровой политики правительства Нижегородской области.

Список награжденных почетным знаком «За безупречную службу в Нижегородской области»:

1. Людмила Бакина – начальник отдела бюджетного учета, финансового контроля и правовой работы министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области;

2. Наталья Безрукова – начальник управления адресной социальной поддержки граждан министерства социальной политики Нижегородской области;

3. Татьяна Берсенева – глава местного самоуправления городского округа Навашинский;

4. Ольга Гусева – министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области;

5. Татьяна Егорова – начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области;

6. Марина Епишкова – начальник финансового управления администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области;

7. Ирина Иваненко – начальник финансового отдела – главный бухгалтер аппарата Законодательного собрания Нижегородской области;

8. Наталья Китаева – заместитель главы администрации г.о.г. Дзержинск;

9. Николай Костюкович – заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;

10. Ирина Курасова – заместитель главы администрации, начальник управления образования, развития спорта и молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа;

11. Наталья Леснова – начальник управления муниципальной политики министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;

12. Мария Лунева – руководитель секретариата заместителя губернатора Нижегородской области аппарата Правительства Нижегородской области;

13. Оксана Метелькова – начальник финансового управления администрации Краснобаковского муниципального округа;

14. Юлия Милова – начальник отдела организационно-контрольной работы главного управления ЗАГС Нижегородской области;

15. Ирина Мозохина – председатель контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального округа;

16. Ирина Пардонова – консультант отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Лукояновского муниципального округа;

17. Игорь Петров – заместитель руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (до июля 2025 года);

18. Лариса Позина – начальник отдела – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и государственного заказа министерства культуры Нижегородской области;

19. Любовь Потехина – руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольский;

20. Евгений Сорокин – начальник Пуреховского территориального отдела администрации г.о.г. Чкаловск;

21. Дмитрий Степанов – начальник государственно-правового управления аппарата Законодательного собрания Нижегородской области;

22. Александра Тетюшина – начальник отдела правовой работы министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;

23. Наталья Трунина – глава местного самоуправления городского округа Перевозский.