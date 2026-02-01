Отчетная кампания для некоммерческих организаций началась в Нижегородскй области Общество

В Нижегородской области стартовала ежегодная кампания по приему отчетности от некоммерческих организаций, сообщает Главное управление Минюста России по региону.

Отчеты принимаются на официальном сайте ведомства до 15 апреля 2026 года. Формы отчетности, в том числе для общественных объединений и религиозных организаций, уже размещены в личных кабинетах организаций на портале.

В ведомстве напоминают, что нарушение сроков или отказ от подачи отчетности может повлечь за собой административную ответственность для организации и ее руководителя. В отдельных случаях возможна ликвидация организации и исключение из Единого государственного реестра юридических лиц по решению суда.

Получить консультации по вопросам заполнения и подачи отчетов можно в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг региона, а также по телефонам Главного управления минюста: 8 (831) 224-86-18 (доб. 323, 319) и 8 (831) 274-60-32.

Ранее сообщалось, что ФНС начала прием деклараций за 2025 год в Нижегородской области.