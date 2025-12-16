Нижегородцам объяснили, как рассчитать и получить налоговый вычет в 2026 году Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Налоговый вычет в России — это не привилегия для отдельных категорий, а законное право всех работающих граждан, позволяющее вернуть часть уплаченного подоходного налога. Этот механизм помогает компенсировать расходы на образование, лечение, приобретение жилья и другие социально значимые цели.

Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет — это способ уменьшить налоговую нагрузку или не платить налог с части дохода. Он предоставляется, если гражданин тратит деньги на определённые цели, такие как образование, лечение, покупка жилья или оплата спортивных абонементов.

Адвокат Марина Гибадуллина рассказала 360.ru, что этот механизм выгоден как для граждан, так и для государства. Он позволяет людям снизить свои налоговые обязательства, а государству — стимулировать важные для экономики и общества расходы.

Основные виды налоговых вычетов

Стандартные вычеты: предоставляются на детей и для некоторых льготных категорий граждан. Вычет действует до тех пор, пока годовой доход родителя не достигнет 450 тысяч рублей. Сумма вычета зависит от количества детей:

- За первого ребёнка — 1400 рублей в месяц.

- За второго ребёнка — 2800 рублей в месяц.

- На третьего и каждого последующего ребёнка — 6000 рублей в месяц.

- На ребёнка-инвалида — 12 000 рублей в месяц. Социальные вычеты: охватывают расходы на обучение, лечение, спортивные абонементы, пенсионное страхование и взносы в негосударственные пенсионные фонды. Максимальная сумма вычета составляет 150 тысяч рублей в год, а для расходов на обучение детей — 110 тысяч рублей. Имущественные вычеты: предназначены для компенсации затрат на покупку или строительство жилья, а также на уплату процентов по ипотеке. Максимальная сумма вычета за покупку жилья составляет 260 тысяч рублей, а за уплаченные проценты по ипотеке — 390 тысяч рублей в год. Инвестиционные вычеты: связаны с операциями на фондовом рынке и индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Максимальная сумма вычета по ИИС типа А составляет 52 тысячи рублей в год. Вычет типа Б предполагает освобождение от налога на доход от операций с ценными бумагами. Профессиональные вычеты: предназначены для индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся профессиональной деятельностью. Максимальная сумма вычета равна документально подтвержденным расходам на выполнение работ или оказание услуг. Если расходы подтвердить не удается, можно вернуть 20% от доходов.

Как вернуть налоговый вычет в 2026 году?

Существует два основных способа получения налогового вычета:

Самостоятельное оформление через налоговый орган: необходимо подать декларацию 3-НДФЛ и приложить подтверждающие документы (договоры, чеки, справки). Также можно воспользоваться упрощённым порядком, при котором часть данных налоговая служба запросит самостоятельно. Через работодателя: после подтверждения права на вычет, работодатель прекращает удерживать НДФЛ из зарплаты сотрудника. Вычет предоставляется ежемесячно до тех пор, пока не будет исчерпан весь лимит.

Семейная налоговая выплата

С 1 января 2026 года в России вводится новый вид вычета — семейная налоговая выплата. Она предназначена для родителей двух и более детей. Условия получения выплаты следующие:

Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратного размера прожиточного минимума. Для трудоспособного населения в 2026 году этот показатель составит 20 644 рубля.

Если налог уплачен по ставке 13%, родители смогут вернуть 7% от уплаченной суммы.

Для получения выплаты необходимо ежегодно подавать заявление в Социальный фонд.

Как правильно рассчитать налоговый вычет?

Сумма налогового вычета рассчитывается по следующей формуле: сумма возврата = сумма вычета х ставка НДФЛ

Ставка НДФЛ составляет 13% (или другую величину в зависимости от прогрессивной шкалы налогообложения).

Важно помнить, что сумма вычета не может превышать сумму фактически уплаченного НДФЛ за год.