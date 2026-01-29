Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Кадастровая оценка нижегородской недвижимости пройдет в 2027 году

29 января 2026 08:35 Общество
Кадастровая оценка нижегородской недвижимости пройдет в 2027 году

Фото: Дима Четыре/ архив АНО "Центр 800"

В 2027 году в Нижегородской области запланирована государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства. Оценка будет касаться зданий, помещений, сооружений, объектов незавершённого строительства, а также машино-мест — всего около 2,4 млн объектов.

Как пояснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, мероприятие проводится в рамках федерального закона № 269-ФЗ, который предусматривает переоценку каждые 4 года. Последний тур кадастровой оценки прошёл в 2023 году. Кадастровая стоимость, определяемая в ходе оценки, используется для расчёта налога на имущество.

Для повышения точности оценки госучреждение "Кадастровая оценка" принимает от правообладателей декларации о характеристиках объектов. Подать их можно несколькими способами:

  • лично в учреждении по адресу: Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 151А, пом. 2;
  • почтой;
  • в электронном виде с электронной подписью на адрес info@gbunoko.ru;
  • через любое отделение МФЦ;
  • онлайн через портал "Госуслуги".
  • Форма декларации и порядок её рассмотрения утверждены приказом Росреестра и размещены на сайте учреждения в разделе "Кадастровая оценка".

В минимущества напомнили о ряде важных факторов, влияющих на точность определения кадастровой стоимости. Один из ключевых — наличие координатного описания местоположения объекта в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Также следует проверить полноту сведений в ЕГРН, включая площадь, назначение, год завершения строительства, материал стен, точный адрес и расположение в зонах с особыми условиями использования.

Особое внимание следует уделить корректности адреса объекта в соответствии с государственным адресным реестром. При его отсутствии необходимо обратиться в орган местного самоуправления для внесения изменений.

Консультации по вопросам кадастровой оценки можно получить по телефону 8 (831) 281-62-02 или по электронной почте: info@gbunoko.ru.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начали проводить кадастровую оценку земель. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

