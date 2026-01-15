У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Нижегородцев по ошибке признают умершими в базе ОМС

15 января 2026 12:30 Общество
Нижегородцев по ошибке признают умершими в базе ОМС

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода сталкиваются с отказом в медицинской помощи из-за того, что их полис обязательного медицинского страхования (ОМС) внезапно аннулирован. Из-за сбоя в цифровых системах человека могут ошибочно зафиксировать как умершего. Такие случаи фиксируются в городских поликлиниках, где пациентам отказывают в приеме со словами "полис ОМС закрыт в связи с вашей смертью". 

Как пояснил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, чаще всего подобные сбои связаны с техническими накладками в базах данных. Проблема возникает, когда совпадают ФИО, дата рождения или при миграции граждан из других регионов. В результате система может объединить сведения о разных людях и ошибочно исключить из базы данных живого человека.

Чтобы восстановить доступ к медицинским услугам, необходимо пройти процедуру "воскрешения" в системе. Для этого гражданину нужно взять с собой паспорт и СНИЛС и обратиться в страховую медицинскую компанию, выдавшую полис.

Страховщик отправит запрос в территориальный фонд ОМС. После сверки данных и подтверждения личности статус пациента будет восстановлен, и полис снова станет действительным.

Напомним, жительницу Нижнего Новгорода по ошибке признали умершей из-за того, что другая женщина назвалась её именем.

Теги:
Здравоохранение ОМС Поликлиника
