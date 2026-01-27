Почти 1,5 млн нижегородцев прошли профилактические медицинские мероприятия за год Общество

Фото: Никита Духник

В министерстве здравоохранения Нижегородской области подвели итоги проведения профилактических медицинских мероприятий в 2025 году. Профилактические медосмотры и диспансеризацию прошли в общей сложности около 1,5 млн жителей региона, в том числе оценку репродуктивного здоровья получили почти 138 тысяч мужчин и свыше 155 тысяч женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

Главный врач Нижегородской областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала, что в 2025 году проведена большая работа по улучшению качества оказания медицинской помощи.

«В регионе была усовершенствована материально-техническая база медицинских учреждений, тиражированы выездные формы работы, внедрена предварительная запись для прохождения профилактических мероприятий на амбулаторно-поликлиническом этапе. Ценный вклад в общее дело внесла и работа бригад «Поездов здоровья». В результате Нижегородская область достигла целевого показателя доли граждан, ежегодно проходящих профилактические мероприятия», – рассказала она.

По словам Натальи Савицкой, медики усилили работу по проведению диспансеризации в трудовых коллективах. По итогам года почти 207 тысяч работающих граждан прошли диспансеризацию без отрыва от производства.

Также в регионе была организована работа по диспансеризации ветеранов боевых действий, в том числе ветеранов специальной военной операции.

В министерстве здравоохранения региона сообщили, что основными патологиями, которые диагностируются при проведении профилактических мероприятий, остаются заболевания системы кровообращения, новообразования, сахарный диабет, заболевания эндокринной системы. При своевременно поставленном диагнозе и правильном лечении болезнь не приведет к катастрофе, поэтому пациентов призывают регулярно с профилактической целью обращаться к врачам.

«Благодаря диспансеризации и профилактическим осмотрам в 2025 году медикам удалось впервые выявить более 28 тысяч случаев болезней системы кровообращения, свыше 4 тысяч случаев сахарного диабета, около 4 тысяч болезней органов дыхания и порядка 2 тысяч случаев злокачественных новообразований», – резюмировали в областном Минздраве.

Напомним, граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, граждане в возрасте старше 40 лет – ежегодно. Профилактический медицинский осмотр всем жителям региона следует проходить каждый год. Все процедуры бесплатны, а работодатель обязан предоставить свободный оплачиваемый день специалисту на время проведения профилактических мероприятий.

Диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр можно пройти в поликлинике по месту жительства или по месту работы. Запись осуществляется в регистратуре, непосредственно в кабинете или отделении медицинской профилактики, в ходе приема у участкового терапевта, врача узкой специальности, фельдшера ФАПа. Записаться на прохождение диспансеризации также можно через чат-бот в МАХ или региональный портал медицинских услуг.

Для удобства пациентов организованы вечерние приемы, а также осмотры по субботам. Кроме того, многие поликлиники проводят тематические акции, когда диспансеризацию можно пройти в максимально удобное время и без очередей.

Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации нацелено на достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.