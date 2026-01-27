Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 января 2026 13:43Четыре поликлиники Нижнего Новгорода начали внедрять стандарт "СТИМУЛ"
27 января 2026 13:15Станцию снеготаяния в Московском районе хотят достроить, несмотря ни на что
27 января 2026 12:58Объявлены тендеры на строительство новых школ в Чкаловске и Лыскове
27 января 2026 12:23Дзержинский водоканал извинился перед горожанами за серию аварий на сетях
27 января 2026 12:13Данные о 4700 населенных пунктах Нижегородской области внесены в ЕГРН
27 января 2026 12:10Почти 1,5 млн нижегородцев прошли профилактические медицинские мероприятия за год
27 января 2026 11:43Названа самая популярная свадебная дата у нижегородцев в 2026 году
27 января 2026 11:27Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
27 января 2026 11:11ЗСНО отложило инициативу Сарова о расширении льгот по транспортному налогу
27 января 2026 11:06Более 2,7 тысячи валидаторов установили в нижегородских автобусах
Общество

Почти 1,5 млн нижегородцев прошли профилактические медицинские мероприятия за год

27 января 2026 12:10 Общество
Почти 1,5 млн нижегородцев прошли профилактические медицинские мероприятия за год

Фото: Никита Духник

В министерстве здравоохранения Нижегородской области подвели итоги проведения профилактических медицинских мероприятий в 2025 году. Профилактические медосмотры и диспансеризацию прошли в общей сложности около 1,5 млн жителей региона, в том числе оценку репродуктивного здоровья получили почти 138 тысяч мужчин и свыше 155 тысяч женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

Главный врач Нижегородской областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала, что в 2025 году проведена большая работа по улучшению качества оказания медицинской помощи.

«В регионе была усовершенствована материально-техническая база медицинских учреждений, тиражированы выездные формы работы, внедрена предварительная запись для прохождения профилактических мероприятий на амбулаторно-поликлиническом этапе. Ценный вклад в общее дело внесла и работа бригад «Поездов здоровья». В результате Нижегородская область достигла целевого показателя доли граждан, ежегодно проходящих профилактические мероприятия», – рассказала она.

По словам Натальи Савицкой, медики усилили работу по проведению диспансеризации в трудовых коллективах. По итогам года почти 207 тысяч работающих граждан прошли диспансеризацию без отрыва от производства.

Также в регионе была организована работа по диспансеризации ветеранов боевых действий, в том числе ветеранов специальной военной операции.

В министерстве здравоохранения региона сообщили, что основными патологиями, которые диагностируются при проведении профилактических мероприятий, остаются заболевания системы кровообращения, новообразования, сахарный диабет, заболевания эндокринной системы. При своевременно поставленном диагнозе и правильном лечении болезнь не приведет к катастрофе, поэтому пациентов призывают регулярно с профилактической целью обращаться к врачам.

«Благодаря диспансеризации и профилактическим осмотрам в 2025 году медикам удалось впервые выявить более 28 тысяч случаев болезней системы кровообращения, свыше 4 тысяч случаев сахарного диабета, около 4 тысяч болезней органов дыхания и порядка 2 тысяч случаев злокачественных новообразований», – резюмировали в областном Минздраве.

Напомним, граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, граждане в возрасте старше 40 лет – ежегодно. Профилактический медицинский осмотр всем жителям региона следует проходить каждый год. Все процедуры бесплатны, а работодатель обязан предоставить свободный оплачиваемый день специалисту на время проведения профилактических мероприятий.

Диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр можно пройти в поликлинике по месту жительства или по месту работы. Запись осуществляется в регистратуре, непосредственно в кабинете или отделении медицинской профилактики, в ходе приема у участкового терапевта, врача узкой специальности, фельдшера ФАПа. Записаться на прохождение диспансеризации также можно через чат-бот в МАХ или региональный портал медицинских услуг.

Для удобства пациентов организованы вечерние приемы, а также осмотры по субботам. Кроме того, многие поликлиники проводят тематические акции, когда диспансеризацию можно пройти в максимально удобное время и без очередей.

 

Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации нацелено на достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

 

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

 

 

 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
диспансеризация Медицина и здоровье Минздрав
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных