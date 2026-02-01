Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Нижегородцы смогут бесплатно провериться на наличие признаков раннего старения

01 февраля 2026 16:42
Нижегородцы смогут бесплатно провериться на наличие признаков раннего старения

Жители Нижегородской области смогут пройти бесплатную комплексную диагностику на выявление ранних признаков старения. Новый перечень обследований утвердило правительство России в рамках программы профилактической медицины, сообщает в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов. 

Обследование смогут пройти граждане, у которых биологический возраст отличается от паспортного на пять и более лет. Медики оценят состояние организма даже при отсутствии жалоб. Проверка направлена на выявление скрытых воспалений, дефицита витаминов и микроэлементов, нарушений обмена веществ, гормонального фона, сосудистых рисков и снижения когнитивных способностей. Для этого пациентам могут назначить ряд анализов. В их список входят такие показатели, как общий холестерин, инсулин, гликированный гемоглобин, а также тестостерон у мужчин и эстрадиол у женщин.  

Также проверяют гормоны щитовидной железы, белок, связывающий гормоны (ГСПГ), уровень витамина D, B12, фолиевой кислоты, магния, цинка, ферритина (запасы железа) и маркеры воспаления.

По результатам обследования нижегородцы получат индивидуальные рекомендации — как замедлить старение, скорректировать питание, улучшить физическую активность и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Пройти диагностику можно будет бесплатно с 18 лет в центрах здоровья и центрах здорового долголетия. 

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России появится новая медицинская специальность - врач по здоровому долголетию. 

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
