Нижегородцы смогут бесплатно провериться на наличие признаков раннего старения Общество

Жители Нижегородской области смогут пройти бесплатную комплексную диагностику на выявление ранних признаков старения. Новый перечень обследований утвердило правительство России в рамках программы профилактической медицины, сообщает в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Обследование смогут пройти граждане, у которых биологический возраст отличается от паспортного на пять и более лет. Медики оценят состояние организма даже при отсутствии жалоб. Проверка направлена на выявление скрытых воспалений, дефицита витаминов и микроэлементов, нарушений обмена веществ, гормонального фона, сосудистых рисков и снижения когнитивных способностей. Для этого пациентам могут назначить ряд анализов. В их список входят такие показатели, как общий холестерин, инсулин, гликированный гемоглобин, а также тестостерон у мужчин и эстрадиол у женщин.

Также проверяют гормоны щитовидной железы, белок, связывающий гормоны (ГСПГ), уровень витамина D, B12, фолиевой кислоты, магния, цинка, ферритина (запасы железа) и маркеры воспаления.

По результатам обследования нижегородцы получат индивидуальные рекомендации — как замедлить старение, скорректировать питание, улучшить физическую активность и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Пройти диагностику можно будет бесплатно с 18 лет в центрах здоровья и центрах здорового долголетия.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России появится новая медицинская специальность - врач по здоровому долголетию.