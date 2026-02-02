Люлин: "Необходимо донести до родителей и самих подростков, что вейпы – это не модная привычка, а скрытая угроза"

Фото:
Массовое увлечение подростков вейпами требует комплексного ответа, основанного на чётких законодательных решениях и системной просветительской работе. Об этом в эфире программы «В центре внимания» заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
«Ситуация тревожная. Вейпы долгое время преподносились как безобидная альтернатива табакокурению, особенно теми, кто их продвигает и продаёт», – обозначил Евгений Люлин.
«Сегодня медицинскими исследованиями однозначно доказан колоссальный вред здоровью – и физическому, и психологическому. Формируется зависимость, возникает целый спектр пагубных последствий для молодого, неокрепшего организма. Основная группа риска – подростки», – подчеркнул спикер регионального парламента.
«Поэтому наши намерения самые строгие. Как только у региона появятся соответствующие правовые возможности, мы рассмотрим вопрос о введении запретительных мер. Это решение будет детально обсуждаться с экспертами, врачами и общественностью», – отметил председатель Законодательного Собрания.
«Однако одного запрета недостаточно. Необходима масштабная разъяснительная работа с родителями, педагогами и самими подростками. Нужно донести, что вред от вейпов сопоставим с обычным курением, а по мнению ряда специалистов – даже значительнее», – резюмировал Евгений Люлин.
