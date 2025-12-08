26 участков изымают у собственника для строительства обхода Балахны

Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
08 декабря 2025 11:56 Экономика
Фото: Александр Воложанин

Минимущества Нижегородской области решило изъять 26 земельных участков для государственных нужд. Об этом говорится в распоряжении ведомства.

Изъятие связано со строительством второго пускового комплекса обхода Балахны и Заволжья на трассе Р-152 Шопша — Иваново — Нижний Новгород. Проект реализуется в рамках государственной программы развития транспортной системы региона.

Все участки находятся в собственности некоей Татьяны Дмитриевой и расположены в Балахнинском районе в районе поселка Совхозный, на территории бывшего ТОО "Овощи" (ныне — ООО "Правдинское"). Их общая площадь превышает 27,5 тысячи кв. метров. Большинство участков относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Основные виды разрешенного использования — "дачное хозяйство", "автомобильный транспорт" и "трубопроводный транспорт". 

Согласно распоряжению, собственнице будет предоставлено возмещение в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством. Определением размера компенсации займётся Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области (ГКУ НО "ГУАД"). В случае отказа от подписания соглашений об изъятии, власти готовы обратиться в суд с иском о принудительном изъятии участков. 

Напомним, что первый участок обхода ввели в эксплуатацию еще в 2008 году. До его полного завершения необходимо проложить еще 24,6 км трассы и возвести семь мостов. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы в 2020 году.

В 2023 году регион подал заявку на федеральный грант в размере 22,06 млрд рублей. Начать строительство планировали в 2024 году. В апреле 2025 года стало известно, что правительство России утвердило планы по финансированию строительства обхода города Балахны в размере 900 млн рублей на 2028-2030 годы. Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2036 год.

Также стало известно, что общая стоимость реализации проекта выросла до 30 млрд рублей. Власти рассматривают возможность привлечения частных инвесторов.

