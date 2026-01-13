Более 1 млн рублей направят на дорогу у Нижегородской станции аэрации

Фото:
Власти утвердили финансирование содержания дорожного участка, расположенного вблизи Гребного канала в Нижнем Новгороде. Согласно документации, размещённой на портале государственных закупок, на эти цели направят 1 млн 313 тысячи рублей.
Речь о дороге протяженностью 1,145 км — от Лысогорского съезда до ворот станции аэрации, находящейся в Кстовском районе города. Срок выполнения работ установлен с 1 февраля 2026 по 30 июня 2027 года.
Будущий подрядчик будет обязан обеспечить круглогодичное содержание участка. В холодное время года предусмотрена регулярная очистка проезжей части от снега и наледи, обработка покрытия противогололёдными реагентами, устранение незначительных повреждений, а также ручная расчистка тротуаров от снежной массы.
Летом планируется проведение ремонта дорожного полотна, нанесение разметки, установка ограждений и автопавильона, а также покос травы вдоль дороги.
Ранее сообщалось, что Главное управление автодорог Нижегородской области направило 42 млн рублей на содержание паромной переправы Павлово - Тумботино.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+