Более 1 млн рублей направят на дорогу у Нижегородской станции аэрации Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Власти утвердили финансирование содержания дорожного участка, расположенного вблизи Гребного канала в Нижнем Новгороде. Согласно документации, размещённой на портале государственных закупок, на эти цели направят 1 млн 313 тысячи рублей.

Речь о дороге протяженностью 1,145 км — от Лысогорского съезда до ворот станции аэрации, находящейся в Кстовском районе города. Срок выполнения работ установлен с 1 февраля 2026 по 30 июня 2027 года.

Будущий подрядчик будет обязан обеспечить круглогодичное содержание участка. В холодное время года предусмотрена регулярная очистка проезжей части от снега и наледи, обработка покрытия противогололёдными реагентами, устранение незначительных повреждений, а также ручная расчистка тротуаров от снежной массы.

Летом планируется проведение ремонта дорожного полотна, нанесение разметки, установка ограждений и автопавильона, а также покос травы вдоль дороги.

