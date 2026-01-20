Строительство III очереди дублера проспекта Гагарина завершено на 80%

Фото:
Строительство дублера проспекта Гагарина продолжается в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе ДСК "Автобан", на сегодняшний день активные работы ведутся во второй и третьей очередях.
В рамках второй очереди завершено 37,9% первого этапа и 71% второго. Третья очередь выполнена на 80%. Уже проведено переустройство большинства инженерных сетей, включая линии связи, водопроводы и газопроводы. Завершается расчистка территории от зеленых насаждений.
Одним из ключевых этапов второго этапа стало завершение монтажа пролетного строения путепровода через автодорогу Ольгино – Большая Ельня. Несущая конструкция собрана методом укрупнительной сборки и установлена на опоры. Сейчас специалисты приступили к созданию железобетонных открылков, обеспечивающих плавный переход между опорами и земляным полотном.
В составе третьей очереди полностью построен и введен в технологическую эксплуатацию путепровод в составе транспортной развязки на пересечении с трассой Р-158 Нижний Новгород – Саратов.
Параллельно на объекте ведутся работы по установке систем электроснабжения, монтажу опор освещения, закладке фундаментов для трансформаторных подстанций и шумозащитных экранов, а также установке рамных опор под дорожные знаки. Завершаются подготовительные мероприятия, необходимые для расширения зоны строительных работ.
В связи с сезонными условиями на объекте задействовано около 60 специалистов. С наступлением основного строительного периода, во втором квартале, численность персонала будет увеличена.
Работы идут с опережением графика. Особое внимание уделяется подготовке к началу строительства транспортной развязки дублера с улицей Ларина. В ближайшее время планируется устройство объездной дороги, необходимой для старта возведения путепровода.
Напомним, проект предусматривает реализацию трех очередей — второй, третьей и четвертой. Общая протяженность новой магистрали составит 12,8 км. Дорога будет четырехполосной — по две полосы в каждом направлении. Важной особенностью станет отсутствие пересечений с крупными трассами в одном уровне: все транспортные потоки будут разделены с помощью развязок.
Сейчас усилия сосредоточены на качественном выполнении второй и третьей очередей.
Ранее сообщалось, что готовность всего проекта дублера составляет 43%. В этом году планируется начать строительство моста через Оку в рамках четвертой очереди.
