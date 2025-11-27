Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Экономика

30 млрд рублей требуется на достройку обхода Балахны

27 ноября 2025 18:30 Экономика
30 млрд рублей требуется на достройку обхода Балахны

Фото: Кира Мишина

Стоимость строительства объездной дороги вокруг Балахны в Нижегородской области увеличилась до 30 млрд рублей. Об этом рассказали представители нижегородского минтранса, отвечая на вопрос подписчика в соцсетях.

Нижегородец поинтересовался, когда власти планируют построить объезд Балахны. В ответ представители регионального минтранса пояснили, что сейчас рассматривается возможность реализации проекта с участием частных инвесторов.

Первый участок обходной дороги был введен в эксплуатацию еще в 2008 году. Но для полного завершения проекта требуется построить еще 24,6 км трассы, включая семь мостов.

Ранее второй этап строительства входил в федеральную программу. Впоследствии его из нее исключили. Работы на объекте были приостановлены.

В 2020 году проект получил положительное заключение государственной экспертизы. В 2023 году регион подал заявку на получение федерального гранта в размере 22,06 млрд рублей, стройку планировалось начать в 2024 году. Однако, по данным нижегородского минтранса, предусмотренные на эти цели средства были перераспределены решением правительства.

Ранее сообщалось, что работы по расширению трассы в районе поселка Нижегородец продолжат в ближайшее время.

