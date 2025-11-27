30 млрд рублей требуется на достройку обхода Балахны

Фото:
Стоимость строительства объездной дороги вокруг Балахны в Нижегородской области увеличилась до 30 млрд рублей. Об этом рассказали представители нижегородского минтранса, отвечая на вопрос подписчика в соцсетях.
Нижегородец поинтересовался, когда власти планируют построить объезд Балахны. В ответ представители регионального минтранса пояснили, что сейчас рассматривается возможность реализации проекта с участием частных инвесторов.
Первый участок обходной дороги был введен в эксплуатацию еще в 2008 году. Но для полного завершения проекта требуется построить еще 24,6 км трассы, включая семь мостов.
Ранее второй этап строительства входил в федеральную программу. Впоследствии его из нее исключили. Работы на объекте были приостановлены.
В 2020 году проект получил положительное заключение государственной экспертизы. В 2023 году регион подал заявку на получение федерального гранта в размере 22,06 млрд рублей, стройку планировалось начать в 2024 году. Однако, по данным нижегородского минтранса, предусмотренные на эти цели средства были перераспределены решением правительства.
Ранее сообщалось, что работы по расширению трассы в районе поселка Нижегородец продолжат в ближайшее время.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+