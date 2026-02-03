В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
30-дневного младенца с тяжелым пороком сердца спасли в Нижнем Новгороде

30-дневного младенца с тяжелым пороком сердца спасли в Нижнем Новгороде

03 февраля 2026 17:28 Общество

В Нижнем Новгороде кардиохирурги спасли жизнь 30-дневному младенцу с тяжелейшим врожденным пороком сердца. Операция прошла в специализированной клинической кардиохирургической больнице имени Б.А. Королёва, входящей в проект "Квартал здоровья". Сейчас ребенок уже дома, его состояние стабильно.

Как сообщили в облминздраве, в конце декабря родители новорожденного обратились в районную больницу, заметив у сына одышку и отказ от кормления. Медики заподозрили серьезную патологию и экстренно связались со специалистами НИИ – СККБ. Ребенка срочно доставили в Нижегородский кардиоцентр.

В течение нескольких часов в клинике была проведена расширенная диагностика. По результатам УЗИ и МРТ выяснилось, что сердце младенца из-за врожденного порока утратило более двух третей своей насосной функции.

По словам заведующего отделением врожденных пороков сердца НИИ – СККБ Юрия Соболева, врачи приняли непростое решение: "Счет шел на часы. Операции при гипоплазии дуги аорты с критической коарктацией обычно проводят в условиях остановленного сердца — так безопаснее. Но в этом случае сердце ребенка могло не выдержать. Мы решились на вмешательство на работающем сердце". 

Кардиохирургам удалось успешно выполнить операцию. Уже через пять дней состояние ребёнка стабилизировалось. Его перевели в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу, где он находился под наблюдением весь январь.

"Малышу была подобрана терапия, он начал набирать вес. На прошлой неделе его выписали домой", — сообщили в НОДКБ.

По информации регионального минздрава, после столь серьезной операции ребенок остается под наблюдением врачей. В ближайшее время его повторно осмотрят специалисты НИИ – СККБ для оценки динамики восстановления.

Напомним, что проект "Квартал здоровья", в который входят НОДКБ и НИИ – СККБ, реализуется в Нижегородской области с 2021 года. Он направлен на создание замкнутого лечебно-диагностического цикла на одной территории.

Инициатива получила поддержку председателя правительства РФ Михаила Мишустина, посетившего регион с рабочим визитом. Тогда же было одобрено федеральное финансирование на капремонт детской клинической больницы и модернизацию кардиоцентра.

В рамках проекта уже завершен ремонт двух корпусов НОДКБ, в кардиоцентре построены новые операционные и Центр диспансерного наблюдения. Продолжается благоустройство и подготовка к объединению вспомогательных служб, строительству общей вертолётной площадки и внедрению внутрибольничного транспорта.

Реализация "Квартала здоровья" — часть нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что диспансер при Нижегородском кардиоцентре заработал в полную силу. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных