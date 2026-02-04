Суд закрыл на 45 суток мусорный полигон в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Кстовский городской суд решил временно остановить работу полигона твердых бытовых отходов, который принадлежит компании ООО "Реал-Кстово" около села Большое Мокрое.

Как сообщили в Росприроднадзоре по Нижегородской области, основанием для принятия такого решения стали результаты внеплановой проверки, проведенной в декабре 2025 года.

Инспекторы обнаружили на объекте сразу несколько серьезных нарушений природоохранного законодательства. В частности, часть территории полигона оказалась без ограждения, на свалке размещались отходы с полезными компонентами, захоронение которых запрещено, а также было зафиксировано тление мусора прямо на теле полигона.

По итогам проверки Росприроднадзор составил протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ. Эта статья предусматривает возможность временно приостановить деятельность предприятия на срок до 90 суток.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал компанию виновной и поддержал позицию надзорного органа. В результате было принято решение приостановить работу полигона на 45 суток. По мнению суда, выявленные нарушения создают угрозу для здоровья населения и окружающей среды. Более мягкое наказание не смогло бы обеспечить достижение целей административного воздействия.

Постановление суда вступает в силу немедленно.

По информации Росприроднадзора, всего на объекте было зафиксировано 10 нарушений. Установлено, что полигон эксплуатируется с превышением проектной вместимости, без ряда предусмотренных инженерных сооружений. Также отсутствует рекультивация отработанной карты, не оформлено комплексное экологическое разрешение, не проведена инвентаризация объекта и не в полном объеме внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду.

