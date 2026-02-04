Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2026 14:00Электричка из Гороховца будет останавливаться в Володарском округе
04 февраля 2026 13:45Беременные нижегородки будут проходить обследования на новом УЗИ-аппарате
04 февраля 2026 13:25Нижегородский министр Пучков прокомментировал инциденты в российский школах
04 февраля 2026 13:11Суд закрыл на 45 суток мусорный полигон в Нижегородской области
04 февраля 2026 12:59Благоустройство Губернаторского сада завершится во второй половине 2026 года
04 февраля 2026 12:38Нутрициолог Войтович рассказала, как приготовить полезные блины на Масленицу
04 февраля 2026 12:17Нижегородских школьников в малых городах и селах предложили кормить бесплатно
04 февраля 2026 12:12Сохраняют спокойствие, но мониторят погоду: как нижегородцы реагируют на погодные аномалии
04 февраля 2026 11:54Для нижегородцев открыта предварительная регистрация на участие в новом сезоне "Флагманов образования"
04 февраля 2026 11:52Более 30 тонн шишек собрали в Нижегородской области для восстановления лесов
Общество

Суд закрыл на 45 суток мусорный полигон в Нижегородской области

04 февраля 2026 13:11 Общество
Суд закрыл на 45 суток мусорный полигон в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Кстовский городской суд решил временно остановить работу полигона твердых бытовых отходов, который принадлежит компании ООО "Реал-Кстово" около села Большое Мокрое. 

Как сообщили в Росприроднадзоре по Нижегородской области, основанием для принятия такого решения стали результаты внеплановой проверки, проведенной в декабре 2025 года.

Инспекторы обнаружили на объекте сразу несколько серьезных нарушений природоохранного законодательства. В частности, часть территории полигона оказалась без ограждения, на свалке размещались отходы с полезными компонентами, захоронение которых запрещено, а также было зафиксировано тление мусора прямо на теле полигона.

По итогам проверки Росприроднадзор составил протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ. Эта статья предусматривает возможность временно приостановить деятельность предприятия на срок до 90 суток.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал компанию виновной и поддержал позицию надзорного органа. В результате было принято решение приостановить работу полигона на 45 суток. По мнению суда, выявленные нарушения создают угрозу для здоровья населения и окружающей среды. Более мягкое наказание не смогло бы обеспечить достижение целей административного воздействия.

Постановление суда вступает в силу немедленно.

По информации Росприроднадзора, всего на объекте было зафиксировано 10 нарушений. Установлено, что полигон эксплуатируется с превышением проектной вместимости, без ряда предусмотренных инженерных сооружений. Также отсутствует рекультивация отработанной карты, не оформлено комплексное экологическое разрешение, не проведена инвентаризация объекта и не в полном объеме внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что более 23,7 млн рублей за вред, нанесённый почве из-за стихийной свалки, взыщут с администрации Дальнеконстантиновского района.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Свалки Экология
Поделиться:
Новости по теме
28 января 2026 11:00Росприроднадзор нашел серьезные эконарушения на полигоне ТКО в Кстове
26 января 2026 13:13180 нижегородских компаний утратили лицензию на работу с отходами
21 января 2026 19:23780 тысяч рублей взыскивают с мэрии Дзержинска за ущерб почвам в Пыре
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных