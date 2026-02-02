В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2026 14:35Число нежелательных звонков снизилось на 23% в Нижегородской области
02 февраля 2026 14:33Суд взыскал более 23,7 млн рублей за свалку в Дальнеконстантиновском округе
02 февраля 2026 14:15Режим повышенной готовности сняли в квартирах поврежденного МКД на Львовской
02 февраля 2026 13:32От закрытого города — к туристическому флагману: как Нижегородская область вошла в топ-3 России
02 февраля 2026 13:30Нижегородская поликлиника №4 запустила ежемесячную вечернюю диспансеризацию
02 февраля 2026 13:10Нижегородских автомобилистов призвали не блокировать трамвайные пути
02 февраля 2026 12:34Почти 4 млн выделено на архитектурную подсветку института ФСБ в Нижнем Новгороде
02 февраля 2026 12:18Нижегородский сурок из зоопарка "Лимпопо" проспал День сурка
02 февраля 2026 11:27Нижегородская область вошла в число лидеров по исполнению госпрограмм
02 февраля 2026 11:15Режим ЧС отменили у домов на улицах Большой Покровской и Гаражной
Общество

Суд взыскал более 23,7 млн рублей за свалку в Дальнеконстантиновском округе

02 февраля 2026 14:33 Общество
Суд взыскал более 23,7 млн рублей за свалку в Дальнеконстантиновском округе

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Администрация Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области должна компенсировать более 23,7 млн рублей за вред, нанесённый почве из-за стихийной свалки. Такое решение приняли Арбитражный суд региона и Первый арбитражный апелляционный суд, поддержав требования Росприроднадзора.

Нарушение было зафиксировано в августе 2022 года в посёлке Суроватиха. Возле дома №2 на улице Северной обнаружили свалку, в которой оказались бытовые отходы, строительный мусор, древесные остатки и битое стекло. Загрязнённая площадь превысила 6,5 тысячи квадратных метров.

Выяснилось, что участок, на котором появилась свалка, относится к категории земель с неразграничённой государственной собственностью. По закону такие земли находятся в ведении местных властей. Именно они отвечают за контроль над использованием участков и должны следить за тем, чтобы не допускать экологических нарушений.

Однако администрация округа не стала добровольно возмещать ущерб, и Росприроднадзор обратился в суд.

Суд установил, что администрация не предприняла достаточных усилий для предотвращения незаконного использования земельного участка, что способствовало появлению свалки.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что 19 несанкционированных свалок ликвидируют в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Свалки Суд
Поделиться:
Новости по теме
21 января 2026 19:23780 тысяч рублей взыскивают с мэрии Дзержинска за ущерб почвам в Пыре
07 января 2026 13:14Три тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Канавине
06 января 2026 09:0023 свалки ликвидировали в Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных