Суд взыскал более 23,7 млн рублей за свалку в Дальнеконстантиновском округе Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Администрация Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области должна компенсировать более 23,7 млн рублей за вред, нанесённый почве из-за стихийной свалки. Такое решение приняли Арбитражный суд региона и Первый арбитражный апелляционный суд, поддержав требования Росприроднадзора.

Нарушение было зафиксировано в августе 2022 года в посёлке Суроватиха. Возле дома №2 на улице Северной обнаружили свалку, в которой оказались бытовые отходы, строительный мусор, древесные остатки и битое стекло. Загрязнённая площадь превысила 6,5 тысячи квадратных метров.

Выяснилось, что участок, на котором появилась свалка, относится к категории земель с неразграничённой государственной собственностью. По закону такие земли находятся в ведении местных властей. Именно они отвечают за контроль над использованием участков и должны следить за тем, чтобы не допускать экологических нарушений.

Однако администрация округа не стала добровольно возмещать ущерб, и Росприроднадзор обратился в суд.

Суд установил, что администрация не предприняла достаточных усилий для предотвращения незаконного использования земельного участка, что способствовало появлению свалки.

Решение суда вступило в законную силу.

