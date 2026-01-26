180 нижегородских компаний утратили лицензию на работу с отходами

У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

26 января 2026 13:13 Общество
В Нижегородской области отозвали лицензии у 180 компаний, работающих в сфере утилизации мусора. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора.

Вступившие в силу с 1 марта 2025 года новые правила гласят, что компании, работающие с мусором (включая сбор, обработку, утилизацию и хранение отходов), обязаны каждые три года подавать документы на продление лицензии. Ранее проверка проходила только в ходе плановых визитов инспекции, но теперь фирмы обязаны самостоятельно отправлять заявки на пролонгацию.

Правила касаются главным образом тех предприятий, чья лицензия была выдана более трех лет назад. Как подчеркнули в Росприроднадзоре, за прошлый год лицензию не продлили более 180 предприятий, в результате чего их деятельность была временно приостановлена на четыре месяца.

В общей сложности необходимо подтвердить соответствие требованиям более 300 компаниям региона, из которых уже успели продлить лицензии только 140.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор оштрафовал на 800 тысяч рублей собственника мусорного полигона в Сергаче.

