Росприроднадзор нашел серьезные эконарушения на полигоне ТКО в Кстове Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершили внеплановую выездную проверку деятельности ООО "Реал-Кстово". Основанием для проведения контрольных мероприятий стало требование Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, поступившее в связи с сообщениями о нарушениях законодательства в сфере обращения с отходами.

ООО "Реал-Кстово" выполняет функции регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В зоне его ответственности находятся полигон ТКО и производственная площадка комплекса сортировки с участком компостирования, расположенные вблизи села Большое Мокрое.

В ходе проверки были выявлены 10 нарушений экологических требований.

В части документации и разрешительной деятельности у компании отсутствует комплексное экологическое разрешение, не проведена инвентаризация объекта размещения отходов, а также не в полном объёме внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду.

При эксплуатации полигона выявлены многочисленные отклонения. Территория объекта не огорожена, на полигоне размещены отходы, захоронение которых запрещено, зафиксированы факты тления. Кроме того, полигон эксплуатируется с превышением проектной вместимости, отсутствуют предусмотренные проектом сооружения. Также не проведена рекультивация ранее закрытой карты полигона.

По результатам проверки юридическое лицо и ответственные должностные лица будут привлечены к административной ответственности. ООО "Реал-Кстово" выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений.

