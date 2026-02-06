Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Сильного половодья весной в Нижегородской области не ожидается

04 февраля 2026 16:30 Общество
Сильного половодья весной в Нижегородской области не ожидается

Фото: Александр Воложанин

Весеннее половодье 2026 года в Нижегородской области ожидается на уровне нормы или ниже нее. Об этом говорится в предварительном прогнозе Росгидромета. 

По данным на конец января, на всей территории России сохраняется обычный для зимы режим, продолжается накопление снега в речных бассейнах. На фоне этого большинство регионов страны готовятся к более сложному половодью по сравнению с прошлым годом. Однако Нижегородская область, наряду с Удмуртией, Марий Эл и Кировской областью, входит в число территорий, где весеннее половодье пройдёт спокойно.

На реках Вятке и Ветлуге, протекающих через регион, ожидаются уровни воды ниже средних многолетних значений, на Оке - около нормы. 

В Росгидромете добавили, что прогнозы весеннего половодья будут уточняться по мере развития гидрометеорологической ситуации.

Ранее сообщалось, что в январе в Нижнем Новгороде выпало рекордное количество снега за почти 150 лет метеонаблюдений - на 251% больше нормы. 

Ранее сообщалось, что в январе в Нижнем Новгороде выпало рекордное количество снега за почти 150 лет метеонаблюдений - на 251% больше нормы.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных