Сильного половодья весной в Нижегородской области не ожидается

Весеннее половодье 2026 года в Нижегородской области ожидается на уровне нормы или ниже нее. Об этом говорится в предварительном прогнозе Росгидромета.
По данным на конец января, на всей территории России сохраняется обычный для зимы режим, продолжается накопление снега в речных бассейнах. На фоне этого большинство регионов страны готовятся к более сложному половодью по сравнению с прошлым годом. Однако Нижегородская область, наряду с Удмуртией, Марий Эл и Кировской областью, входит в число территорий, где весеннее половодье пройдёт спокойно.
На реках Вятке и Ветлуге, протекающих через регион, ожидаются уровни воды ниже средних многолетних значений, на Оке - около нормы.
В Росгидромете добавили, что прогнозы весеннего половодья будут уточняться по мере развития гидрометеорологической ситуации.
Ранее сообщалось, что в январе в Нижнем Новгороде выпало рекордное количество снега за почти 150 лет метеонаблюдений - на 251% больше нормы.
