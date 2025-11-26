Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 ноября 2025 16:30Малую Покровскую улицу готовятся сделать пешеходной
26 ноября 2025 15:50Нижегородские разработчики представили дрон "Турист"
26 ноября 2025 15:30Минэкологии назвала причину обмеления реки Санда в Городецком районе
26 ноября 2025 15:04В России призвали запретить микрокредитные ипотечные организации
26 ноября 2025 14:47Семь ветхих домов снесут по проекту КРТ на Янки Купалы
26 ноября 2025 14:34Более 3 миллионов рублей выделено на охрану аварийного дома в Сормове
26 ноября 2025 13:45Нижегородцев предупредили о новом заразном вирусе
26 ноября 2025 13:30Стало известно, где появятся входы на станцию метро "Площадь Свободы"
26 ноября 2025 13:17В Нижегородской области определен лучший просветитель в рамках премии "Знание"
26 ноября 2025 13:13Три деревни хотят объединить в одну в Городецком районе
Общество

Минэкологии назвала причину обмеления реки Санда в Городецком районе

26 ноября 2025 15:30 Общество
Минэкологии назвала причину обмеления реки Санда в Городецком районе

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Жители Городецкого района Нижегородской области обеспокоены исчезновением воды в реке Санда. В соцсетях они пожаловались, что река буквально пересохла всего за несколько дней.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в минэкологии региона, причиной понижения уровня воды стал ремонт гидротехнического сооружения, расположенного в деревне Чуркино.

В настоящее время на объекте ведутся работы по восстановлению шандоры, регулирующей поток воды.

В ведомстве уточнили, что водный объект официально передан в пользование юрлицу. Река используется для нужд гидромелиорации.

Специалисты подчеркивают: все разрешения на использование реки оформлены в соответствии с установленными нормами. Снижение уровня воды является временной мерой, связанной исключительно с техническими работами.

Ранее сообщалось, что Городецкий гидроузел запустят в тестовом режиме в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городецкий район Река Экология
Поделиться:
Новости по теме
08 ноября 2025 13:41Рысь вышла на прогулку в Городецком районе — видео
31 октября 2025 12:25Берегоукрепление Черниговской набережной в Нижнем Новгороде выполнено на 45%
03 октября 2025 13:22Фонтан хотят установить для поддержания уровня воды в Борзовке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных