Минэкологии назвала причину обмеления реки Санда в Городецком районе

Жители Городецкого района Нижегородской области обеспокоены исчезновением воды в реке Санда. В соцсетях они пожаловались, что река буквально пересохла всего за несколько дней.
Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в минэкологии региона, причиной понижения уровня воды стал ремонт гидротехнического сооружения, расположенного в деревне Чуркино.
В настоящее время на объекте ведутся работы по восстановлению шандоры, регулирующей поток воды.
В ведомстве уточнили, что водный объект официально передан в пользование юрлицу. Река используется для нужд гидромелиорации.
Специалисты подчеркивают: все разрешения на использование реки оформлены в соответствии с установленными нормами. Снижение уровня воды является временной мерой, связанной исключительно с техническими работами.
Ранее сообщалось, что Городецкий гидроузел запустят в тестовом режиме в 2026 году.
