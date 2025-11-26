Минэкологии назвала причину обмеления реки Санда в Городецком районе Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Жители Городецкого района Нижегородской области обеспокоены исчезновением воды в реке Санда. В соцсетях они пожаловались, что река буквально пересохла всего за несколько дней.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в минэкологии региона, причиной понижения уровня воды стал ремонт гидротехнического сооружения, расположенного в деревне Чуркино.

В настоящее время на объекте ведутся работы по восстановлению шандоры, регулирующей поток воды.

В ведомстве уточнили, что водный объект официально передан в пользование юрлицу. Река используется для нужд гидромелиорации.

Специалисты подчеркивают: все разрешения на использование реки оформлены в соответствии с установленными нормами. Снижение уровня воды является временной мерой, связанной исключительно с техническими работами.

Ранее сообщалось, что Городецкий гидроузел запустят в тестовом режиме в 2026 году.