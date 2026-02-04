Междугородние автобусы массово отменяют в Чкаловске из-за нехватки водителей Общество

В Чкаловском округе временно приостановлена работа сразу нескольких междугородних автобусных маршрутов.

Причиной стало острое сокращение водительского состава: сейчас работает всего 7 водителей при необходимых 15 по штатному расписанию. Об этом сообщили в районной администрации.

Список отменённых рейсов:

В администрации округа отметили, что отмена — вынужденная мера: "Конечно, отмененные рейсы также важны, но это вынужденная мера. Руководство активно ищет новых водителей, потому что ситуация действительно непростая. Это временные трудности, и мы надеемся, что они скоро закончатся".

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием. Власти заверяют, что делают всё возможное для скорейшего возвращения всех маршрутов.

