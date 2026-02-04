В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2026 17:55Администрация Шахуньи передумала покупать электрокар за 4 999 999 рублей
04 февраля 2026 17:40Междугородние автобусы массово отменяют в Чкаловске из-за нехватки водителей
04 февраля 2026 17:02В Госдуме хотят разрешить заболевшим работать удалённо вместо больничного
04 февраля 2026 17:00Молодым специалистам в Нижнем Новгороде установили надбавки
04 февраля 2026 16:43Вакцину от ротавируса подготовили к выпуску в России
04 февраля 2026 16:39Движение на улице Костина открыли после аварийных работ на сетях
04 февраля 2026 16:30Сильного половодья весной в Нижегородской области не ожидается
04 февраля 2026 16:15Имя Радченко присвоили нижегородскому Центру психолого-педагогической помощи
04 февраля 2026 16:07МВД проверяет законность пребывания аспиранта НГЛУ в России
04 февраля 2026 15:34Автобусный маршрут №63 изменится в Нижнем Новгороде с 9 февраля
Междугородние автобусы массово отменяют в Чкаловске из-за нехватки водителей

04 февраля 2026 17:40 Общество
В Чкаловском округе временно приостановлена работа сразу нескольких междугородних автобусных маршрутов.

Причиной стало острое сокращение водительского состава: сейчас работает всего 7 водителей при необходимых 15 по штатному расписанию. Об этом сообщили в районной администрации.

Список отменённых рейсов:

В администрации округа отметили, что отмена — вынужденная мера: "Конечно, отмененные рейсы также важны, но это вынужденная мера. Руководство активно ищет новых водителей, потому что ситуация действительно непростая. Это временные трудности, и мы надеемся, что они скоро закончатся".

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием. Власти заверяют, что делают всё возможное для скорейшего возвращения всех маршрутов.

Ранее сообщалось, что три новых автобуса по маршруту "Нижний Новгород - Кстово" запустят в 2027 году.

Теги:
автобусы Общественный транспорт Чкаловский г.о.
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных