Междугородние автобусы массово отменяют в Чкаловске из-за нехватки водителей

В Чкаловском округе временно приостановлена работа сразу нескольких междугородних автобусных маршрутов.
Причиной стало острое сокращение водительского состава: сейчас работает всего 7 водителей при необходимых 15 по штатному расписанию. Об этом сообщили в районной администрации.
Список отменённых рейсов:
В администрации округа отметили, что отмена — вынужденная мера: "Конечно, отмененные рейсы также важны, но это вынужденная мера. Руководство активно ищет новых водителей, потому что ситуация действительно непростая. Это временные трудности, и мы надеемся, что они скоро закончатся".
Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием. Власти заверяют, что делают всё возможное для скорейшего возвращения всех маршрутов.
Ранее сообщалось, что три новых автобуса по маршруту "Нижний Новгород - Кстово" запустят в 2027 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+