Общество

Автобусный маршрут №63 изменится в Нижнем Новгороде с 9 февраля

04 февраля 2026 15:34
Автобусный маршрут №63 изменится в Нижнем Новгороде с 9 февраля

В Нижнем Новгороде с 9 февраля скорректируют расписание движения автобуса №63, следующего по маршруту "Микрорайон Юг – Улица Бориса Корнилова".

Как сообщили в ЦРТС, изменения затронут утренние отправления от остановки "Улица Бориса Корнилова". Первый рейс будет начинаться на 10 минут раньше — в 5:20 вместо прежних 5:30. Второй утренний рейс также сместится на более раннее время — с 6:05 на 6:00.

Корректировка графика была проведена по просьбам сотрудников Горьковского автозавода.

Ранее сообщалось, что три новых автобусных маршрута между Нижним Новгородом и Кстовом запустят в 2027 году.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных