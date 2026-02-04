Автобусный маршрут №63 изменится в Нижнем Новгороде с 9 февраля

В Нижнем Новгороде с 9 февраля скорректируют расписание движения автобуса №63, следующего по маршруту "Микрорайон Юг – Улица Бориса Корнилова".
Как сообщили в ЦРТС, изменения затронут утренние отправления от остановки "Улица Бориса Корнилова". Первый рейс будет начинаться на 10 минут раньше — в 5:20 вместо прежних 5:30. Второй утренний рейс также сместится на более раннее время — с 6:05 на 6:00.
Корректировка графика была проведена по просьбам сотрудников Горьковского автозавода.
Ранее сообщалось, что три новых автобусных маршрута между Нижним Новгородом и Кстовом запустят в 2027 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+