Автобусный маршрут №63 изменится в Нижнем Новгороде с 9 февраля Общество

В Нижнем Новгороде с 9 февраля скорректируют расписание движения автобуса №63, следующего по маршруту "Микрорайон Юг – Улица Бориса Корнилова".

Как сообщили в ЦРТС, изменения затронут утренние отправления от остановки "Улица Бориса Корнилова". Первый рейс будет начинаться на 10 минут раньше — в 5:20 вместо прежних 5:30. Второй утренний рейс также сместится на более раннее время — с 6:05 на 6:00.

Корректировка графика была проведена по просьбам сотрудников Горьковского автозавода.

