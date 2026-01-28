Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Три новых маршрута до Кстова планируют запустить в 2027 году

28 января 2026 08:43 Общество
Три новых маршрута до Кстова планируют запустить в 2027 году

В 2027 году между Нижним Новгородом и Кстовом могут начать работу три новых автобусных маршрута, сообщили НИА "Нижний Новгород" в Центре развития транспортных систем. 

При выделении необходимого финансирования будут запущены маршруты №100 "Улица Дружаева — Автостанция Кстово", № 117 "Молококомбинат — село Большое Мокрое (через село Елховка)", № 125 "Улица Усилова — Автостанция Кстово".

Напомним, что с 2026 года Кстово начали поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. С января был запущен ряд новых маршрутов. 

Также сообщалось, что в Кстове не могут найти водителей школьных автобусов из-за низкой зарплаты. 

