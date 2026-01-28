Три новых маршрута до Кстова планируют запустить в 2027 году Общество

В 2027 году между Нижним Новгородом и Кстовом могут начать работу три новых автобусных маршрута, сообщили НИА "Нижний Новгород" в Центре развития транспортных систем.

При выделении необходимого финансирования будут запущены маршруты №100 "Улица Дружаева — Автостанция Кстово", № 117 "Молококомбинат — село Большое Мокрое (через село Елховка)", № 125 "Улица Усилова — Автостанция Кстово".

Напомним, что с 2026 года Кстово начали поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. С января был запущен ряд новых маршрутов.

