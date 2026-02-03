В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Последние новости рубрики Общество
03 февраля 2026 19:27В январе нижегородцы чаще всего выбирали автобусы №№45, 83 и 87
03 февраля 2026 19:00Масштабная уборка снега пройдет в Сормове 5-6 февраля: просят убрать машины
03 февраля 2026 18:00Весна-2026 будет сложной для нижегородских аллергиков
03 февраля 2026 17:46Еще 40 млн рублей выделила нижегородская мэрия на уборку снега
03 февраля 2026 17:2830-дневного младенца с тяжелым пороком сердца спасли в Нижнем Новгороде
03 февраля 2026 17:13Мошенники выманивают данные нижегородцев через фальшивые домовые чаты
03 февраля 2026 17:10Тысячи нижегородских семей получили помощь мобильных бригад "Дети в семье"
03 февраля 2026 17:09Партийный десант "Единой России" проверил качество капремонта школы в Дальнеконстантиновском округе
03 февраля 2026 17:01Нижегородская ЕДДС стала лучшей в регионе по итогам смотра-конкурса МЧС
03 февраля 2026 17:00Грузоперевозчики смогут обжаловать штрафы в Нижнем Новгороде
Общество

В январе нижегородцы чаще всего выбирали автобусы №№45, 83 и 87

03 февраля 2026 19:27 Общество
В январе нижегородцы чаще всего выбирали автобусы №№45, 83 и 87

В январе 2026 года наибольшей популярностью у жителей Нижнего Новгорода пользовались автобусные маршруты №№ 45, 83 и 87. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем, ссылаясь на статистику поездок, собранную оператором автоматизированной системы оплаты проезда. 

Среди трамвайных направлений наибольшее число пассажиров перевозили маршруты №№ 6, 7 и 5. В сегменте электробусов лидерами стали Э-14, Э-12 и Э-9. А тройку самых загруженных троллейбусов составили №№ 10, 15 и 25.

Напомним, что нижегородских автомобилистов призвали не блокировать трамвайные пути. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

