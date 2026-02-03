В январе нижегородцы чаще всего выбирали автобусы №№45, 83 и 87 Общество

В январе 2026 года наибольшей популярностью у жителей Нижнего Новгорода пользовались автобусные маршруты №№ 45, 83 и 87. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем, ссылаясь на статистику поездок, собранную оператором автоматизированной системы оплаты проезда.

Среди трамвайных направлений наибольшее число пассажиров перевозили маршруты №№ 6, 7 и 5. В сегменте электробусов лидерами стали Э-14, Э-12 и Э-9. А тройку самых загруженных троллейбусов составили №№ 10, 15 и 25.

Напомним, что нижегородских автомобилистов призвали не блокировать трамвайные пути.