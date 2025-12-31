Самоделкина ушла с поста гендиректора Волонтерского центра Нижегородской области Общество

Фото: организаторы премии президентской платформы "Россия – страна возможностей"

Мария Самоделкина ушла с поста гендиректора АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", сообщает телеграм-канал "ВОВК".

По данным журналиста Андрея Вовка, Самоделкина перешла на новую работу, на какую именно - не уточняется.

Руководить волонтерским центром стала нижегородский депутат Татьяна Дружинина, которая имеет огромный опыт общественной работы. В частности, с 2024 года является замгендиректора, руководителем координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей при Доме народного единства.

Ни Дружинина, ни Самоделкина перестановки пока не комментируют.

Ранее стало известно об уходе Марата Фатхуллина с поста директора департамента цифровой трансформации администрации Нижнего Новгорода.