Самоделкина ушла с поста гендиректора Волонтерского центра Нижегородской области

Мария Самоделкина ушла с поста гендиректора АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", сообщает телеграм-канал "ВОВК".
По данным журналиста Андрея Вовка, Самоделкина перешла на новую работу, на какую именно - не уточняется.
Руководить волонтерским центром стала нижегородский депутат Татьяна Дружинина, которая имеет огромный опыт общественной работы. В частности, с 2024 года является замгендиректора, руководителем координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей при Доме народного единства.
Ни Дружинина, ни Самоделкина перестановки пока не комментируют.
Ранее стало известно об уходе Марата Фатхуллина с поста директора департамента цифровой трансформации администрации Нижнего Новгорода.
