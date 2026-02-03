Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
03 февраля 2026 12:06Кто возглавил новый департамент сельского хозяйства в Нижнем Новгороде
03 февраля 2026 10:37Ольгу Щетинину избрали зампредом комиссии Совфеда по креативным индустриям
02 февраля 2026 13:28Люлин: "Необходимо донести до родителей и самих подростков, что вейпы – это не модная привычка, а скрытая угроза"
30 января 2026 18:00Дума Дзержинска не подтвердила информацию о задержании Монахова
30 января 2026 17:07Меры поддержки реального сектора экономики обсудили в Нижегородской области
30 января 2026 16:43Эксперт-мониторинг событий с 23 по 30 января 2026 года от АНО "Минин-центр"
30 января 2026 14:57Нижегородцы отметились на III региональных днях форума "Малая Родина — Сила России"
30 января 2026 07:00Генпланы развития еще трех округов утвердили в Нижегородской области
29 января 2026 18:55Грачев рассказал Никитину об итогах стажировки по программе "Время героев"
29 января 2026 18:34Никитин обсудил с Матвиенко меры поддержки нижегородских семей с детьми
Политика

Кто возглавил новый департамент сельского хозяйства в Нижнем Новгороде

03 февраля 2026 12:06 Политика
Кто возглавил новый департамент сельского хозяйства в Нижнем Новгороде

Яна Гончарова назначена и.о. руководителя департамента сельского хозяйства мэрии Нижнего Новгорода. Согласно информации, размещенной на официальном сайте муниципалитета, она приступила к новым обязанностям 2 февраля 2026 года.

Новое ведомство появилось в структуре горадминистрации после объединения Нижнего Новгорода с Кстовским округом.

До этого назначения Гончарова занимала пост первого замдиректора департамента экономического развития.

Ранее сообщалось, что 12 человек вошли в кадровый резерв нижегородской мэрии. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения Сельское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных