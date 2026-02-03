Кто возглавил новый департамент сельского хозяйства в Нижнем Новгороде Политика

Яна Гончарова назначена и.о. руководителя департамента сельского хозяйства мэрии Нижнего Новгорода. Согласно информации, размещенной на официальном сайте муниципалитета, она приступила к новым обязанностям 2 февраля 2026 года.

Новое ведомство появилось в структуре горадминистрации после объединения Нижнего Новгорода с Кстовским округом.

До этого назначения Гончарова занимала пост первого замдиректора департамента экономического развития.

Ранее сообщалось, что 12 человек вошли в кадровый резерв нижегородской мэрии.