Политика

"Лидеры Нижегородской области" дошли до Москвы

23 января 2026 11:46
Лидеры Нижегородской области дошли до Москвы

Фото: пресс-служба КУПНО

В Москве стартовал образовательный проект "Лидеры Нижегородской области. Трек "Москва". Его основной целью заявлено формирование активного сообщества талантливых нижегородцев, живущих в столице и заинтересованных в экономическом развитии региона через реализацию значимых проектов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность инициативы. Он сказал, что проект предоставляет возможность активным нижегородцам, находящимся в столичном регионе, проявить себя, расширить компетенции и познакомиться с лучшими практиками государственного управления.

"В нашем регионе мы делаем всё возможное, чтобы будущие лидеры ощущали всестороннюю поддержку и открывали для себя новые горизонты", - добавил губернатор.

Заявки на участие подали более четырёх тысяч претендентов, среди которых были представители молодёжных движений, студенты, общественники, волонтёры и предприниматели. По итогам конкурсного отбора 200 участников стали членами команды проекта.

Открытие прошло в торжественной атмосфере, собрав известных деятелей культуры, спорта и общественной жизни. В мероприятии участвовали гендиректор Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Андрей Бетин, сенатор РФ Ольга Щетинина, депутаты Госдумы Артем Кавинов и Юрий Станкевич, заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и другие.

Андрей Бетин подчеркнул значимость запуска проекта. Он напомнил, что землячество объединяло нижегородцев на протяжении десятилетий, помогая строить карьеру и находить друзей. Новый этап программы даст участникам возможность развиваться профессионально, вносить вклад в развитие региона и формировать собственные межрегиональные проекты.

В ближайшие три месяца участников ждут цикл занятий, лекции и мастер-классы по направлениям "Лидерство", "Командный менеджмент", "Управление проектами", "Работа с изменениями". Молодые лидеры пройдут стажировку в АНО "Россия - страна возможностей" и пообщаются с экспертами КУПНО. Итогом станет формирование топ-100 лучших выпускников и открытый диалог с руководителем региона Глебом Никитиным.

Как заявила руководитель проекта Мария Самоделкина, аналогичные программы уже зарекомендовали себя в Нижегородской области, продемонстрировав отличные результаты. Теперь проект будет масштабирован на Москву и позволит сформировать в столице сообщество неравнодушных нижегородцев, готовых приносить пользу своей малой родине.

Ранее на заседании совета "Нижегородского землячества" обсудили проекты по развитию региона.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных