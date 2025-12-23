Лучших добровольцев региона наградили в Нижегородской области Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

22 декабря в Корпоративном университете Нижегородской области (КУПНО) состоялась торжественная церемония подведения итогов регионального конкурса «Лучший доброволец Нижегородской области-2025». Конкурс проводится в Нижегородской области третий год подряд в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодежь и дети». Организатором мероприятия традиционно выступили Волонтерский центр Нижегородской области и правительство региона.

В праздничной обстановке были объявлены имена 27 победителей и 85 лауреатов конкурса. Все победители получили почётные дипломы за подписью губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Волонтёров поблагодарили депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов, руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, заместитель министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова и другие почетные гости.

Обладателем гран-при конкурса региональные эксперты единодушно назвали Дениса Лукиных (проект «Цех 52»), который ранее стал победителем международной премии #МЫВМЕСТЕ. Он получил в подарок 3D-принтер, который поможет добровольческому объединению еще больше и эффективнее помогать фронту.

Лучшими добровольцами региона стали Ксения Алексеева (Княгинино), Тамара Крюкова (Нижний Новгород), Алексей Лебедев (Городец). Лучшими юными добровольцами назвали Александра Ерофеева (Нижний Новгород), Елизавету Цайтлер, Елизавету Кострову (Дзержинск).

«Горжусь нашим добровольческим сообществом! Это тот самый случай, когда слова о добре и служении людям не абстракция, а реальные дела конкретных людей. Недаром сегодня многие в России называют Нижегородскую область «территорией добрых дел». Волонтеры помогают в больницах и госпиталях, поддерживают пожилых и одиноких, семьи участников СВО, работают в зонах ЧС, ищут пропавших, спасают животных, делают наши города чище и комфортнее. Важно, что добровольчество в регионе получает реальную поддержку - принят закон, который расширяет права волонтеров и предусматривает оплату необходимых для их работы услуг, включая обучение и медицинское сопровождение», - отметил Артём Кавинов.

Более 4,5 тысячи заявок от добровольцев и добровольческих объединений Нижегородской области поступили в этом году на рассмотрение экспертной комиссии конкурса. Высоких наград и звания лауреатов и победителей удостоились 102 человека - те, кто помогал ветеранам и участникам СВО, заботился об экологии, оказывал помощь в сфере здравоохранения, развивал туризм и «серебряное» волонтёрство. Среди объединений отличились школьные и студенческие отряды, корпоративные команды и ресурсные центры.

«Сила нашего добровольческого движения — в его неравнодушии, стойкости духа, многогранности и умении слаженно работать вместе. За каждой номинацией — реальные истории помощи. Конкурс «Лучший доброволец» — ежегодный праздник добра, который позволяет показать настоящий масштаб волонтерского движения в регионе. А награждение лучших — это возможность рассказать о тех, чьи поступки служат ярким примером для всех жителей области», - считает министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Также волонтеры были награждены благодарственными письмами президента России, депутатов Госдумы, Федерального агентства по делам молодёжи и другими федеральными и региональными наградами.

«Добровольчество - это «язык», на котором говорит «сердце» Нижегородской области. Глядя на наших победителей и лауреатов, я вижу не просто активных людей, а созидателей новой реальности, где ценится взаимопомощь и ответственность. Горжусь тем, что наш регион по праву считается одним из флагманов волонтёрского движения в стране. Спасибо вам за вашу энергию, которая заряжает всех нас», - сказала генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

Сегодня в Нижегородской области насчитывается более 306 тысяч добровольцев и 3 600 волонтерских объединений. В городах и округах области работают 20 «Добро.Центров».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет». Поддержка волонтерской деятельности предусмотрена по федеральному проекту «Мы вместе», ее цель – сделать так, чтобы работа добровольцев благодаря поддержке государства стала организованной и приносила больше пользы. В частности, предусмотрено создание центров поддержки волонтерства, проведение обучающих курсов и конкурсов.

Проекты, требующие участия волонтеров, представлены на сайте: dobro.ru. Кроме того, те, кому не хватает опыта, могут пройти специальные обучающие курсы «Добро.Университет». Также ежегодно проводится Международная премия #МЫВМЕСТЕ, чтобы привлечь внимание к работе добровольцев. Получить премию могут авторы социальных проектов, созданных для помощи людям и улучшения их жизни.