13-этажный дом построят по КРТ на Гвардейской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: минград Нижегородской области

13-этажный жилой дом на 258 квартир построят на улице Гвардейской по механизму КРТ. Договор заключили правительство Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и ООО "Специализированный застройщик "Гильдия МК"" по инициативе собственника земельного участка.

Дом возведут на месте нежилого здания, построенного в первой половине XX века. Для снижения транспортной нагрузки на прилегающие дворы в проект включена подземная парковка на 143 машино-места. Это позволит освободить улицы и внутриквартальные проезды от автомобилей.

Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории. На первых этажах новостройки разместятся коммерческие помещения, назначение которых определят после завершения строительства — с учетом потребностей местных жителей. В рамках КРТ застройщик также выполнит реконструкцию спортивной площадки в сквере "Юбилейный".

Глава нижегородского минграда Дарья Шунаева отметила, что комплексное развитие территории позволяет системно обновлять городскую среду.

"В данном случае речь идёт о вовлечении в градостроительный оборот территории бывшей нежилой застройки и формировании современного жилого пространства с общественными функциями и обновлённой инфраструктурой, востребованной жителями района", - сказала министр.

На сегодня в Нижегородской области реализуются 26 проектов КРТ в разных районах Нижнего Новгорода и в Сарове. Еще 52 площадки находятся в стадии разработки.

Напомним, в январе были заключены договоры о КРТ на улице Бориса Панина, а также на пересечении проспекта Ленина и бульвара Заречного и на улице Бурнаковской.