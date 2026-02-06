Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

13-этажный дом построят по КРТ на Гвардейской в Нижнем Новгороде

06 февраля 2026 16:45 Общество
13-этажный дом построят по КРТ на Гвардейской в Нижнем Новгороде

Фото: минград Нижегородской области

13-этажный жилой дом на 258 квартир построят на улице Гвардейской по механизму КРТ. Договор заключили правительство Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода и ООО "Специализированный застройщик "Гильдия МК"" по инициативе собственника земельного участка. 

Дом возведут на месте нежилого здания, построенного в первой половине XX века. Для снижения транспортной нагрузки на прилегающие дворы в проект включена подземная парковка на 143 машино-места. Это позволит освободить улицы и внутриквартальные проезды от автомобилей.

Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории. На первых этажах новостройки разместятся коммерческие помещения, назначение которых определят после завершения строительства — с учетом потребностей местных жителей. В рамках КРТ застройщик также выполнит реконструкцию спортивной площадки в сквере "Юбилейный". 

Глава нижегородского минграда Дарья Шунаева отметила, что комплексное развитие территории позволяет системно обновлять городскую среду.

"В данном случае речь идёт о вовлечении в градостроительный оборот территории бывшей нежилой застройки и формировании современного жилого пространства с общественными функциями и обновлённой инфраструктурой, востребованной жителями района", - сказала министр. 

На сегодня в Нижегородской области реализуются 26 проектов КРТ в разных районах Нижнего Новгорода и в Сарове. Еще 52 площадки находятся в стадии разработки.

Напомним, в январе были заключены договоры о КРТ на улице Бориса Панина, а также на пересечении проспекта Ленина и бульвара Заречного и на улице Бурнаковской.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

КРТ Московский район Строительство
