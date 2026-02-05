Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Экономика

Экспертиза одобрила проект 1-го дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде

05 февраля 2026 15:09 Экономика
Экспертиза одобрила проект 1-го дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Проект строительства первого дома по КРТ на улице Правды в Нижнем Новгороде прошел негосударственную экспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий выдало ООО "ПРОММАШ ТЕСТ ЭКСПЕРТИЗА". 

Проект подготовило ООО "Тверьуниверсалпроект". Заказчиком выступает специализированный застройщик "Новый город", который реализует КРТ в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева в Ленинском районе. Договор на развитие этой территории был заключен летом 2023 года.

В рамках проекта на участке площадью 1,84 гектара планируется строительство двух многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения. Общая площадь жилых помещений превысит 16 тысяч кв. метров.

В декабре 2025 года региональный минград одобрил архитектурный облик первого дома. Проект предусматривает многосекционное здание переменной этажности — от 9 до 15 этажей с подземной парковкой на 121 машино-место. 

Ранее сообщалось, что первый дом проекта КРТ в Ольгине планируют сдать до конца 2027 года. 

